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Hier wird auch das Auge satt: In Plauen gibt es ein neues Sushi-Lokal.
Hier wird auch das Auge satt: In Plauen gibt es ein neues Sushi-Lokal. Foto: Taumii/Tuan Vu Dang
Hier wird auch das Auge satt: In Plauen gibt es ein neues Sushi-Lokal.
Hier wird auch das Auge satt: In Plauen gibt es ein neues Sushi-Lokal. Foto: Taumii/Tuan Vu Dang
Meinung
Essen & Trinken
Afghanisch, Schweizerisch, Vietnamesisch: Das sind die Gastro-Neueröffnungen in der Region
Redakteur
Von Anne Schwesinger
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Unser Schmecken-lassen-Newsletter ist wieder vollgepackt mit den aktuellen Gastroempfehlungen. Hier gibt‘s schon mal einen Appetithappen.

Chemnitz.

wir hoffen, ihr konntet schon euer erstes (zweites, drittes) Eis genießen! Derzeit ist man beim Blick nach draußen manchmal nicht sicher, ob schon April ist – oder doch noch März. Für alle, die jetzt hektisch rechnen, ob sie schon Ostersüßigkeiten sicher vor neugierigen Blicken und hungrigen Händen verstecken müssen: Es sind noch zwei Wochen. Wenn bis dahin die diesjährigen Kreationen aus Versehen schon auf-gekostet sind: Keine Panik. Es ist noch Zeit, die Eiervorräte nachzufüllen. Oder ihr lasst es, getreu dem Motto: Lieber ess‘ ich die Schokolade alleine, als dass mein Partner/Familie/Kind/Nachbar zunimmt.

Falls ihr euch nicht entscheiden könnt, wie ihr den Süßkram bis dahin runterspülen sollt, falls ihr Zucker fastet oder einfach nur neugierig seid – so wie wir natürlich (die anderen beiden Optionen kämen uns ja nie in den Sinn!), dann haben wir hier die neuesten Gastro-Empfehlungen aus der Region für euch. Wir sagen nur Käse-Fondue, Sushi-Schiffchen, Kabuli Palau und natürlich Schneewittchen. Schneewittchen?! Unten erfahrt ihr‘s!

Außerdem in diesem Newsletter:

  • Essen unter dem Bonsai-Baum
  • Essen im Zauberberg
  • Essen-machen nach DDR-Rezept

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Wer den kostenfreien Newsletter abonniert, bekommt die aktuelle Ausgabe nachgeschickt. Foto: Freie Presse
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Anne Schwesinger
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