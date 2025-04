Allein ins Restaurant gehen – Top oder Flop?

Für manche undenkbar, für andere die einzige Möglichkeit, ihre Mahlzeit zu genießen: ohne Begleitung essen zu gehen.

Nur mein Teller mit einem guten Essen und ich. Keiner sonst, der reden will. Der schon in der Nachtischkarte blättert, während ich noch nicht mal die Hälfte des Hauptgangs verzehrt habe. Und auch keiner, der mit seiner Gabel in meinem Essen hängt oder den ich ermahnen muss, nicht zu kippeln. Sondern nur der Genuss und ich. Das ist ein ideales...