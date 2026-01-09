MENÜ
Sieht aus wie Geschnetzeltes, ist es aber keins: Tofu wird in der Tofumanufaktur Chemnitz mariniert und weiterverarbeitet.
Sieht aus wie Geschnetzeltes, ist es aber keins: Tofu wird in der Tofumanufaktur Chemnitz mariniert und weiterverarbeitet. Bild: Ulf Dahl
Meinung
Essen & Trinken
Die food-Trends zum Start ins Jahr 2026: Broasted Chicken und veganer Schinken
Redakteur
Von Johanna Eisner
Ein spezieller Chicken-Trend kommt im Erzgebirge an. Ein japanisches Gericht wird in Chemnitz von Hand hergestellt. Und wir freuen uns auf ein Jahr 2026 voller kulinarischer Highlights. In unserem Newsletter teilen wir unsere gastronomischen Erlebnisse und haben viele Tipps für euch!

Chemnitz.

Wir wissen ja nicht, was ihr euch so fürs neue Jahr vorgenommen habt, bei uns ist es klar: mehr essen. Also nicht im Sinne von Mengen, sondern im Sinne von: mehr ausprobieren, mehr abseitige Orte erkunden, mehr Mut zum Lunch an der kleinen Imbissbude, wieder öfter in den Speckgürtel und in die Gartenkneipe sowieso. Na gut, und vielleicht auch mehr Butter.

Deshalb servieren wir euch zum ersten „schmecken-lassen“-Aufschlag in diesem Jahr auch direkt einen neuen Trend (wir sagen nur „Broasted Chicken“), den besten Kaffee zum Mitnehmen aus der Siebträgermaschine, ein sehr buttriges Karpfengericht und Tofu aus heimischen Sojabohnen, der nach Schinken schmeckt. Wo es das alles gibt, was das kostet und wie das schmeckt? Das lest ihr in dieser Ausgabe.

Wir wünschen euch ein frohes und vor allem schmackhaftes neues Jahr!

Außerdem in diesem Newsletter:

  • Chicken-Trend kommt ins Erzgebirge
  • Wo Baristas glücklich werden
  • Tofu made in Chemnitz

Wer den Newsletter bestellt, bekommt die aktuelle Ausgabe, aus der dieser Auszug stammt, nachgeschickt.
Wer den Newsletter bestellt, bekommt die aktuelle Ausgabe, aus der dieser Auszug stammt, nachgeschickt. Bild: Ulrike Schell
