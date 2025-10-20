Marktcheck: Massive Preisunterschiede bei Kaffee nicht immer nachvollziehbar

Kaffee ist erheblich teurer geworden. Die Verbraucherzentralen haben sich die Preise bei Edeka, Rewe, Aldi Süd und Lidl genauer angeschaut. Eine Kaffeeform fiel dabei besonders negativ auf.

Kaffee trinken ist eine teure Angelegenheit geworden: Binnen Jahresfrist stieg der Preis für Bohnenkaffee von Juni 2024 bis Juni 2025 um rund 22 Prozent, so das Statistische Bundesamt. Und selbst, wer nur Schnäppchen kauft, bezahlt heute deutlich mehr als früher: „Laut der Preisvergleichs-App Shmaggle gab es Anfang 2022 die günstigste...