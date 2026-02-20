Mit Feuertopf ins Feuerpferdjahr - die Tipps unserer Food-Experten im Schmecken-lassen-Newsletter

Bei diesem Ein-Topf-Gericht wird jeder glücklich, denn jeder kann reinpacken, was sein Herz begehrt. Und für einen süßen Abschluss haben wir natürlich auch den ein anderen Tipp in unserem aktuellen Gastro-Newsletter.

dieser Newsletter ist wieder prall gefüllt mit kulinarischen Empfehlungen, Kalorien, Fett, zuckersüßen Gerichten und einem Ramen-Rezept, das sich supereasy zu Hause umsetzen lässt. Ja okay, so wird es schwer mit dem Fasten. Aber geneigte Newsletter-Leser wissen: Das Leben ist zu kurz, um kulinarischer Genüsse zu entbehren. dieser Newsletter ist wieder prall gefüllt mit kulinarischen Empfehlungen, Kalorien, Fett, zuckersüßen Gerichten und einem Ramen-Rezept, das sich supereasy zu Hause umsetzen lässt. Ja okay, so wird es schwer mit dem Fasten. Aber geneigte Newsletter-Leser wissen: Das Leben ist zu kurz, um kulinarischer Genüsse zu entbehren.