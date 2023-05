Neue Podcast-Folge "Genüsslich" zu Gast bei Benjamin Unger: Bauernfrühstück für Feinschmecker

Chemnitz.

Das Hotel "Blauer Engel" im Stadtzentrum von Aue ist ein Haus mit Tradition. In diesem Jahr wird das 360-jährige Bestehen gefeiert. Benjamin Unger zeichnet im familieneigenen Hotelbetrieb für die Küche verantwortlich - und heimste schon diverse Auszeichnungen ein. Das St. Andreas, eine von drei Gaststuben im "Blauen Engel" zählt zu den besten kulinarischen Adressen in Sachsen. In diesem Jahr hat es Unger, Jahrgang 1979, mit seinen Kochkünsten in die Top-Liste des "Schlemmer Atlas" geschafft, er gehört damit zu den 150 Besten seiner Zunft in Deutschland. Bei "Genüsslich" erzählt er, wie man ein Bauernfrühstück für die feine Küche tunt, warum die Malteser-Sauce nicht in Vergessenheit geraten sollte, er den Gästen im St. Andreas Gemüse aus dem eigenen Garten serviert und welche Kochbücher für ihn wichtig sind. (jdf)