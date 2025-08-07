Nur das Wurstbrot schmeckt besser - kulinarische Tipps (nicht nur) für lange Zugfahrten

Im kulinarischen Newsletter der Freien Presse geht es diesmal um lange Zugfahrten, riesiges Gartengemüse, die schnelle VW-Currywurst und schmale Käseplatten.

Chemnitz. Das Beste am (Fern-)Zugfahren ist natürlich das Bordbistro. Viele von euch denken jetzt bestimmt an den Speisewagen der tschechischen Bahn, wo bis vor kurzem Schnitzel frisch geklopft und Biere direkt vom Fass gezapft wurden. Und man unter warmgelben Lämpchen an weißen Tischdecken saß und tschechische Knödel essen konnte, während draußen das Elbsandsteingebirge vorbeiflog.

Aber auch so lohnt sich der Bordbistrobesuch eigentlich immer, und wenn es nur ein einfacher - aber akzeptabler - Kaffee bei der Deutschen Bahn ist. Problem: Um in einen Zug mit Bordbistro steigen zu können, muss man erstmal nach Leipzig oder Dresden. Und das ist von Chemnitz aus nicht immer ganz einfach. Aber zum Glück gibt es die Kulturhauptstadt. Und Snacks für unterwegs. Käseplatten to go zum Beispiel oder VW-Currywürste für die Mikrowelle. Oder Döner.

Also: Gute Fahrt und guten Appetit!

Außerdem in diesem Newsletter:

???? Mit Döner will ein Gastronom Freiberg bekannt machen

???? Buntes Spritz beim Weinfest Chemnitz

???? Käseplatte to go im Test

???? VW-Currywurst für die Mikrowelle

???? Wohin mit den Riesen-Zucchinis?

