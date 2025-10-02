Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Käsebällchen, Buttermilchgetzen oder sogar Gemüsebrühe – fast alles taugt schon früh am Morgen.
Käsebällchen, Buttermilchgetzen oder sogar Gemüsebrühe – fast alles taugt schon früh am Morgen.
Meinung
Essen & Trinken
Schnitzelbrötchen oder Gemüsebrühe?
Redakteur
Von Johanna Eisner
Frühstücksgewohnheiten sind vielfältig – und manchmal überraschend deftig. Welche Rezepte und Trends den Start in den Tag prägen, erfahrt ihr im aktuellen Newsletter.

Chemnitz.

Am Frühstück scheiden sich seit jeher auch die „Schmecken-lassen“-Geister. Die einen sind wahre Mahlzeit-Asketen und lassen das Frühstück ausfallen (Das kann doch nicht gesund sein?), die anderen kommen ohne drei Buttercroissants und zwei Kilo Rührei gar nicht erst in den Tag (Das aber auch nicht!). Und dann gibt es noch diejenigen, die es deftig brauchen, egal wie früh es noch ist. Die können schon fünf Uhr am Morgen Schnitzelbrötchen essen, eine echte High-Performer-Leistung, vor der wir tiefen Respekt haben.

Aber nach der Schnitzelfrühstück-Logik könnte man eigentlich alles, was wir euch in dieser Ausgabe vorstellen, auch frühstücken: Krosse Käsebällchen, saftige Buttermilchgetzen oder pure Gemüsebrühe – für die Asketen. Nur das mit dem frisch gezapften Pilsner Urquell, das fänden wir schwierig.

In dem Sinne: Prost Mahlzeit!

Dieser Text ist eine Kostprobe aus dem aktuellen „Schmecken lassen“-Newsletter

Bild: Ulrike Schell
Bild: Ulrike Schell
