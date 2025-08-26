Selbstbedienung vs. Service: Wer bekommt Trinkgeld und wie viel?

Bei Selbstbedienung lassen sich Kunden oft sogar Centbeträge rausgeben. Dabei leistet SB-Personal viel, was dem Gast nicht gleich auffällt. Was angemessen ist und wie Gäste mit voreingestellten Prozenten am Zahlgerät umgehen sollten.

