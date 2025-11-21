Sternerestaurants in Polen: Traditionelle Gerichte auf Michelin-Niveau

Polen wird inzwischen auch von internationalen Restaurantkritikern wahrgenommen. Der aktuelle Kulinarikführer listet bereits 108 Restaurants auf. Dort zählen nicht nur Frische und Regionalität, sondern auch Traditionen.

Barszcz und Bigos, Flaki und Pierogi heißen die Gerichte, die jeden noch so weltgewandten Polen sofort an seine Kindheit und Omas Kochkunst denken lassen. Vergessen hatte man die alten Kulinarikschätze nie. Vielmehr wurden sie verdrängt. Bot doch die Zeit nach dem Kommunismus viel Gelegenheit für schmackhafte Entdeckungen von anderswo.