Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Fernweh muss öfter mal gefüttert werden.
Das Fernweh muss öfter mal gefüttert werden. Bild: /Grafik: Kirsten Erlebach/Canva
Das Fernweh muss öfter mal gefüttert werden.
Das Fernweh muss öfter mal gefüttert werden. Bild: /Grafik: Kirsten Erlebach/Canva
Essen & Trinken
Urlaub auf dem Teller: Fünf Gerichte, die gegen Fernweh helfen
Von Eva-Maria Hommel, Elsa Middeke, Lukas Fischer, Jan-Dirk Franke, Anne Schwesinger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Es gibt Gerichte, die schmecken nach dem Meer, nach Regentagen in den Niederlanden, nach der Schönheit der schottischen Natur, kurz: nach Urlaub. Zum Glück kann man sie zu Hause nachkochen - oder in rauen Mengen auf französischen Wochenmärkten einkaufen. Fünf Autoren erzählen, womit sie ihr Fernweh füttern.

Wer schon einmal in Japan war, der weiß, wie großartig die Küche dort sein kann. Ramen, Miso-Suppe, Sushi. Alles Klassiker der japanischen Küche und weltweit beliebt. Man zähle nur einmal die Sushi-Restaurants allein in Chemnitz. Wie schön wäre es, sich in eines dieser Restaurants zu setzen und noch einmal Japan-Feeling aufkommen zu lassen....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14.10.2025
5 min.
Alter Vogtland-Gasthof lebt in neuem Glanz auf: „Das ganze Dorf hat schon reserviert“
Blick in den neuen Gasthof Schneidenbach mit der neuen Gastgeber-Familie. Am Mittwoch beginnt dort eine neue Zeitrechnung - unter dem Namen „Umama“.
Der Gasthof Schneidenbach war seit 1863 eine top Adresse, die letzten acht Jahre stand er leer. Wer jetzt Gaststätte und Saal betritt, traut seinen Augen nicht.
Gerd Möckel
15:32 Uhr
4 min.
"Einfach so sinnlos" - Erschütterung über Kinderleiche
Jens-Peter Schulz, Pastor der Ev.-Luth. Pfarrgemeinde Güstrow, ist es ein Trost, dass die Menschen in Güstrow mit ihrer Trauer und Anteilnahme zusammenkommen.
Kerzenmeer, Tränen, Fassungslosigkeit: Nach dem Auffinden eines toten Kindes bei Güstrow suchen Menschen Halt – und Ermittler nach Antworten. Handelt es sich um den vermissten Fabian?
Christopher Hirsch (Text) und Bernd Wüstneck (Fotos), dpa
15:25 Uhr
4 min.
„Viele hatten Angst vor der Oberschule“: So will Sachsen junge Lehrer fürs Erzgebirge gewinnen
Eine Lehrerin an der digitalen Tafel im Unterricht: Kann es gelingen, mit einer neuen Form des Praktikums mehr Studierende für den ländlichen Raum zu begeistern?
Ein Modellprojekt zeigte Lehramtsstudenten in Ostsachsen die Arbeit jenseits der Großstädte – ein Erfolgsrezept? Das neuartige Praktikum startet nun in weiteren Landkreisen.
Oliver Hach
14.10.2025
4 min.
„Erzgebirgische Holzkunst geht krachen“: Kleiner Hersteller kämpft ums Überleben
Mirco Dost in seiner Holzkunstwerkstatt in Streckewalde. Die in Form einer Fichte gestalteten Schwibbögen sind sein Aushängeschild.
Die Anzahl der Hersteller erzgebirgischer Holzkunst geht seit Jahren zurück. Doch ist tatsächlich die gesamte Branche bedroht? Besuch bei einem, der jeden Tag zu kämpfen hat.
Georg Müller
Mehr Artikel