Karamell-Käse macht süchtig.
Karamell-Käse macht süchtig. Bild: Ulf Dahl
Meinung
Essen & Trinken
Von Appenzeller bis Zebra-Currywurst: Finden wir briema!
Redakteur
Von Johanna Eisner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Und wir haben uns nicht nur auf Weihnachtsmärkten umgeschaut. Sondern auch in der Chemnitzer City und unter dem Louvre. Was man dort aushecken kann? Hier erfahrt ihr es!

Chemnitz.

Wir müssen über Käse reden. Nicht, weil es gerade einen dringenden Anlass gäbe, sondern weil so ein Kulinarik-Newsletter (auch der Appetit-Happen hier zum Nachlesen auf freiepresse.de) manchmal einfach einen käsigen Einstieg braucht. Außerdem waren wir zu Besuch bei der Käse-Institution der Region, nein, nicht bei Käse Maik, sondern bei Käse Ole. In seinem Online-Geschäft kann man Käsesorten aus aller Welt bestellen, zum Beispiel klebrigen Braunkäse aus Norwegen. Der soll angeblich süchtig machen, quasi das Kokain unter den Käsesorten.

Mehr Käse auf den Weihnachtsmärkten wäre auch briema ähm super, dort isst man ja eher klassisch: Bratwurst, gebrannte Mandeln, Krokodil. Huch? Wo gibt‘s das denn? Gibt‘s das auch als Raclette? Was ist mit Käse-Rostern? Und kann man seinen Käselaib auch in der Göltzschtalbrücke lagern?

Fragen über Fragen, auf die wir natürlich Antworten haben.

Außerdem im aktuellen Newsletter:

  • Zebra-Currywurst
  • Krokodil-Griller
  • Sachsen schmieden Whisky-Idee unter dem Louvre - und lagern die Fässer im Vogtland ein
  • und vieles mehr!

