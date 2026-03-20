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Eva-Maria Hommel kann nicht mit Social Media leben. Ohne aber auch nicht.
Eva-Maria Hommel kann nicht mit Social Media leben. Ohne aber auch nicht. Foto: Maria Costantino
Eva-Maria Hommel kann nicht mit Social Media leben. Ohne aber auch nicht.
Eva-Maria Hommel kann nicht mit Social Media leben. Ohne aber auch nicht. Foto: Maria Costantino
Meinung
Familie
Die Familienkolumne: Social-Media-Verbot? Na klar, für Erwachsene!
Redakteur
Von Eva-Maria Hommel
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Viele Menschen können Fake News nicht erkennen und leiten sie einfach weiter. Das hat mit dem Alter zu tun - oder?

Es hat mich zwar niemand nach meiner Meinung gefragt, aber... Ich bin absolut für ein Social-Media-Verbot. In einem bestimmten Alter sind Menschen oft einfach nicht in der Lage, Fake News zu erkennen, und teilen sie dann. Mit der halben Welt. Deshalb: Social-Media-Verbot für alle ab 50!
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