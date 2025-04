26 neue Todesfälle und noch kein Ende der Grippewelle in Sachsen

Die Neuerkrankungen mit Influenza und RSV sinken zwar leicht - bleiben für Kleinkinder und Senioren aber gefährlich. Immerhin ein Erreger ist auf dem Rückzug.

1540 Sachsen erkrankten in der Woche vom 17. bis 23. März neu an Grippe. Das vermeldet die Landesuntersuchungsanstalt (LUA) am Freitag in ihrem neuen Wochenbericht. Damit sanken die Neuinfektionen zwar um knapp ein Drittel im Vergleich zur Vorwoche. Dennoch hält die Influenza-Welle an. „Infektionen werden in allen Altersgruppen registriert,...