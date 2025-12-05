Corona: Binnen einer Woche vier weitere Todesfälle in Sachsen

Influenza-Erkrankungen haben sich im Wochenvergleich nahezu verdoppelt. Die Landesuntersuchungsanstalt hält den Verlauf der Grippesaison aber nicht für ungewöhnlich.

Die Grippesaison kündigt sich an: Für den Zeitraum vom 24, bis 30. November meldet die Landesuntersuchungsanstalt (LUA) 302 Influenzaerkrankungen in Sachsen. Das sind fast doppelt so viele wie in der Woche zuvor. Deutlich häufiger, nämlich 860-mal, wurden Sars-CoV-2-Erreger nachgewiesen. Dies entspricht einem Anstieg um rund 28 Prozent. Mit...