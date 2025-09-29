DAK-Studie: Jeder fünfte junge Berufstätige in Sachsen erlebt Konflikte mit älteren Kollegen

Die Kasse hat die Arbeitswelt der unter 30-Jährigen untersucht und festgestellt: Die Generation Z tickt anders. Das hat auch mit den Nachwirkungen der Corona-Pandemie zu tun.

In vielen Betrieben im Freistaat arbeiten Alt und Jung nicht immer reibungslos zusammen. 22 Prozent der sogenannten Gen Z – dazu gehören die 15- bis 30-Jährigen – berichten von Spannungen zwischen verschiedenen Altersgruppen. Das ist das Ergebnis einer Studie der Krankenkasse DAK-Gesundheit, die am Montag vorgestellt wird. Dafür waren...