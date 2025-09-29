Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Ratgeber
  • |
  • Gesundheit
  • |

  • DAK-Studie: Jeder fünfte junge Berufstätige in Sachsen erlebt Konflikte mit älteren Kollegen

Fühlt sich von Älteren oft nicht verstanden: Generation Z.
Fühlt sich von Älteren oft nicht verstanden: Generation Z. Bild: DAK/GettyImages/Mariia Vitkovska
Fühlt sich von Älteren oft nicht verstanden: Generation Z.
Fühlt sich von Älteren oft nicht verstanden: Generation Z. Bild: DAK/GettyImages/Mariia Vitkovska
Gesundheit
DAK-Studie: Jeder fünfte junge Berufstätige in Sachsen erlebt Konflikte mit älteren Kollegen
Redakteur
Von Kornelia Noack
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Kasse hat die Arbeitswelt der unter 30-Jährigen untersucht und festgestellt: Die Generation Z tickt anders. Das hat auch mit den Nachwirkungen der Corona-Pandemie zu tun.

In vielen Betrieben im Freistaat arbeiten Alt und Jung nicht immer reibungslos zusammen. 22 Prozent der sogenannten Gen Z – dazu gehören die 15- bis 30-Jährigen – berichten von Spannungen zwischen verschiedenen Altersgruppen. Das ist das Ergebnis einer Studie der Krankenkasse DAK-Gesundheit, die am Montag vorgestellt wird. Dafür waren...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:46 Uhr
3 min.
Frost, Sturm und schöne Herbsttage: Mit diesem Wetter-Mix startet Sachsen in den Oktober
Nachts kann es in einigen Lagen Sachsens zu Frost kommen.
Der Oktober steht vor der Tür. Der Start sieht etwas durchwachsen aus. Jedoch könnte es in der zweiten Woche bergauf gehen.
Patrick Hyslop
09:01 Uhr
2 min.
IT-System am Flughafen BER könnte bis Sonntag wieder laufen
Fluggästen wird empfohlen, online einzuchecken (Archivbild).
Seit mehr als einer Woche müssen Reisende am Hauptstadtflughafen BER wegen eines Cyberangriffs viel Geduld mitbringen. Jetzt gibt es einen Lichtblick.
28.09.2025
6 min.
Diese App holt Sie raus aus dem Stress, bevor er zu viel wird
Einfach mal kurz Innehalten, hilft, den Stress zu durchbrechen. Psychologen haben dafür eine App entwickelt, die wirkt, bevor es wirklich schlimm wird.
Psychische Belastungen haben enorm zugenommen. Psychologen haben eine Selbsthilfe-App entwickelt. Sie hat einen Vorteil gegenüber bisherigen Angeboten. Wer schnell ist, kann sie jetzt testen.
Susanne Plecher
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
29.09.2025
4 min.
„Schlag ins Gesicht“: Schoeller kündigt nach Schließung der Papierfabrik Penig Millionen-Investition in Osnabrück an
Die Papierfabrik Penig ist seit drei Monaten geschlossen. Nun wird bekannt: Schoeller investiert Millionen in den Standort Osnabrück.
Während in das Werk in Osnabrück investiert wird, bleibt die Zukunft der Papierfabrik in Penig ungewiss. Bei den Peniger Mitarbeitern sorgt das für gemischte Gefühle.
Julia Czaja
01.09.2025
2 min.
Junge Vogtländer gehen bei Infekten eher zum Arzt als vor Corona - Krankenkasse nennt Zahlen
Jüngere Beschäftigte gehen bei Husten und Schnupfen offenbar eher zum Arzt als ältere.
Die DAK-Gesundheit bilanziert das erste Halbjahr. Der Report geht auf Krankenstand und Ausfallgründe ein - und die Generation Z.
Gerd Möckel
Mehr Artikel