DAK-Studie: Jeder fünfte junge Berufstätige in Sachsen erlebt Konflikte mit älteren Kollegen

Gesundheit
Die Kasse hat die Arbeitswelt der unter 30-Jährigen untersucht und festgestellt: Die Generation Z tickt anders. Das hat auch mit den Nachwirkungen der Corona-Pandemie zu tun.
In vielen Betrieben im Freistaat arbeiten Alt und Jung nicht immer reibungslos zusammen. 22 Prozent der sogenannten Gen Z – dazu gehören die 15- bis 30-Jährigen – berichten von Spannungen zwischen verschiedenen Altersgruppen. Das ist das Ergebnis einer Studie der Krankenkasse DAK-Gesundheit, die am Montag vorgestellt wird. Dafür waren...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.