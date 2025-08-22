Die Chefs des Klinikums Chemnitz: „Die Gefahr des kalten Krankenhaussterbens besteht weiter“

Chemnitz. Martin Jonas und Martin Wolz über Unterfinanzierung, die Rolle von Chemnitz als Maximalversorger, Veränderungen durch die Krankenhausreform und in der Notaufnahme.

„Freie Presse": Herr Professor Wolz, Herr Jonas, viele Krankenhäuser in Sachsen schreiben rote Zahlen. Das Erzgebirgsklinikum konnte gerade das Insolvenzverfahren abschließen. Wie sieht die finanzielle Situation bei Ihnen am Klinikum Chemnitz aus?