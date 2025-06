E-Patientenakte: Warum ein Schneeberger Arzt sie nutzt - viele seiner Kollegen aber noch nicht

Seit Einführung der ePA sind die Erfahrungen durchwachsen. Zur Skepsis vieler Ärzte kommen Probleme mit der Software. Allgemeinmediziner Dr. Georg Illing aus Schneeberg ist von der ePA überzeugt. Ein Besuch in seiner Praxis zeigt, wie es funktionieren kann.

Die Digitalisierung fängt bei Dr. Georg Illing schon vor der Praxistür an. „Willkommen in unserer Praxis“ steht da groß auf dem Bildschirm des Selbstanmelde-Terminals, das per Touchscreen bedient wird. Ein kurzes Tippen, dann erscheint die Aufforderung „Bitte stecken Sie Ihre Versichertenkarte“. Kommen bestellte Patienten der Bitte...