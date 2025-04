Gesundheitsbonus der Krankenkassen: Was Versicherte dem Finanzamt nicht verschweigen dürfen

Chemnitz. Wer freiwillig etwas für seine Gesundheit tut, kann von seiner Kasse eine Prämie erhalten. Nun haben Versicherte mehr davon - allerdings nur bis zu einer gewissen Höhe.

Ob wöchentliches Fitness-Tracking, regelmäßiges Training in einem Sportverein, jährliche Zahnarztbesuche oder Grippeschutz - Tausende Sachsen nehmen am Bonusprogramm ihrer Krankenkasse teil und werden für ihr gesundheitsbewusstes Verhalten belohnt. Allein bei der AOK Plus sind es knapp 200.000 Versicherte, bei der IKK classic...