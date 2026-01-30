Grippe in Sachsen: Darum stecken sich deutlich mehr Menschen an als im Vorjahr

Inzwischen sind bereits 17.000 Sachsen an Influenza erkrankt – doppelt so viele wie im Januar 2025. Dreimal mehr Patienten verstarben. Sachsens Chef-Infektiologe nennt zwei Gründe.

Die Grippewelle in Sachsen hält an: Vom 16. bis 22. Januar erkrankten 3252 Menschen neu an Influenza, meldet die Sächsische Landesuntersuchungsanstalt (LUA) in ihrem aktuellen Wochenbericht. Das sind 16 Prozent mehr Neuinfektionen als in der Woche davor. Zwar sind mittlerweile alle Altersgruppen betroffen, doch besonders stecken sich Klein- und...