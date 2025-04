Grippe in Sachsen: Mehr als fünfmal so viele Neuansteckungen wie vor einem Jahr

Die Influenza-Neuerkrankungen sinken zwar leicht - aber auf hohem Niveau. Ein anderer Erreger dagegen bleibt hartnäckig. Vor allem zwei Regionen im Verbreitungsgebiet sind betroffen.

Zum zweiten Mal seit Jahresbeginn gehen die Neuinfektionen mit Influenza in Sachsen binnen einer Woche zurück. Laut aktuellem Wochenbericht der Landesuntersuchungsanstalt (LUA) steckten sich vom 24. Februar bis zum 2. März im Freistaat 4142 Menschen neu mit Grippeviren an, was einem Rückgang von elf Prozent entspricht. Allerdings waren in der...