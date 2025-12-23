Gesundheit
Verschiedene Infektionskrankheiten lassen die Fallzahlen derzeit spürbar steigen. Bei Grippe werden vor allem aus Kindertagesstätten und Schulen vermerkt Ansteckungen gemeldet.
Die zweite Woche in Folge sind in Sachsen die Grippezahlen stark angestiegen. Für die Zeit vom 15. bis 21. Dezember meldet die Landesuntersuchungsanstalt (LUA) am Dienstag fast 2000 neue Influenza-Fälle. Bereits in der Vorwoche waren 1750 Menschen im Freistaat neu an Grippe erkrankt. Inzwischen sind alle Altersgruppen betroffen, wobei sich...
