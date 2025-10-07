Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Migräne ist keine reine Frauenkrankheit – auch fünf bis acht Prozent der Männer leiden regelmäßig unter den Attacken.
Migräne ist keine reine Frauenkrankheit – auch fünf bis acht Prozent der Männer leiden regelmäßig unter den Attacken. Bild: Andrea Warnecke/dpa
Migräne ist keine reine Frauenkrankheit – auch fünf bis acht Prozent der Männer leiden regelmäßig unter den Attacken.
Migräne ist keine reine Frauenkrankheit – auch fünf bis acht Prozent der Männer leiden regelmäßig unter den Attacken. Bild: Andrea Warnecke/dpa
Gesundheit
Migräne-Symposium in Chemnitz
Redakteur
Von Susanne Plecher
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Migräne ist die häufigste neurologische Erkrankung. 3,4 Prozent der Sachsen leiden darunter - und Chemnitz ist die Migränehochburg. Mediziner und Patienten klären am Freitag darüber auf.

Nirgendwo in Sachsen gehen so viele Menschen wegen einer Migräne zum Arzt wie in Chemnitz. Die Stadt gilt Daten der Barmer zufolge damit als Migränehochburg. „Ich finde es daher sehr passend, vor Ort über diese Krankheit zu sprechen,“ sagt Klaus Koschatzky, Neurologe am MVZ Spezielle Schmerztherapie und Palliativmedizin und Oberarzt der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:36 Uhr
2 min.
US-Medien: Nationalgarde im Raum Chicago im Einsatz
Die Nationalgarde ist nach US-Medienberichten inzwischen im Raum Chicago im Einsatz.
Trump hat Soldaten in den Großraum Chicago beordert. Ein Gericht soll klären, ob sie eingesetzt werden dürfen. US-Medien haben sie dort bereits gesichtet.
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
18:40 Uhr
5 min.
Erste Phase eines Gaza-Deals steht - wie geht es nun weiter?
Schon bald sollen im Rahmen eines Gaza-Deals die von Islamisten festgehaltenen Geiseln freikommen.
Die Geisel-Familien können auf ein Wiedersehen mit ihren Angehörigen hoffen, die Menschen in Gaza auf ein Ende der Angriffe und Kämpfe. Was die Einigung zwischen Israel und der Hamas vorsieht.
Cindy Riechau, dpa
23.08.2025
4 min.
Clusterkopfschmerz nimmt zu in Sachsen - besonders in einer Altersgruppe
Abrupt, sehr stark und einseitig - so fühlt sich ein Clusterkopfschmerz an.
Nach einer Barmer-Auswertung leiden Tausende an den intensiven einseitigen Kopfschmerzen. Bestimmte Faktoren können die Anfälle begünstigen.
Susanne Plecher
18:00 Uhr
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
04.09.2025
5 min.
Volkskrankheit Migräne: Viele Patienten werden jahrelang unzureichend behandelt
Bei einer Migräneattacke kommt es wahrscheinlich zu entzündlichen Vorgängen an den Blutgefäßen im Gehirn.
Moderne Medikamente können verhindern, dass die Krankheit chronisch wird. Doch sie werden aus Spargründen oft viel zu spät verordnet, kritisiert die Deutsche Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft.
Susanne Plecher
Mehr Artikel