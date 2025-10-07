Migräne-Symposium in Chemnitz

Migräne ist die häufigste neurologische Erkrankung. 3,4 Prozent der Sachsen leiden darunter - und Chemnitz ist die Migränehochburg. Mediziner und Patienten klären am Freitag darüber auf.

Nirgendwo in Sachsen gehen so viele Menschen wegen einer Migräne zum Arzt wie in Chemnitz. Die Stadt gilt Daten der Barmer zufolge damit als Migränehochburg. „Ich finde es daher sehr passend, vor Ort über diese Krankheit zu sprechen,“ sagt Klaus Koschatzky, Neurologe am MVZ Spezielle Schmerztherapie und Palliativmedizin und Oberarzt der...