Neuer Grippe-Höchststand in Sachsen – auch bei den Todesfällen

Gesundheit
60 Prozent mehr Neuinfektionen als in der Vorwoche: Welche Altersgruppen trifft die Grippewelle besonders? Und werden in Sachsens Krankenhäuser die Isolierbetten langsam knapp?
Es schnieft und hustet in Sachsen: In der vergangenen Woche haben sich 2478 Menschen mit Influenza angesteckt. Das sind im Vergleich zur Vorwoche 60 Prozent mehr Neuinfektionen, teilt die Landesuntersuchungsanstalt Sachsen (LUA) am Freitag mit. Bundesweit erkrankten dem Robert-Koch-Institut (RKI) zufolge in der zweiten Kalenderwoche 20.500...
