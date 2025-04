Noch immer hunderte Neuinfektionen mit Grippe und RSV in Sachsen

Zwar stecken sich deutlich weniger Menschen mit Erkältungsviren an. Doch es gibt Hotspots und weitere Todesfälle. Ein Überblick.

Die Grippewelle in Sachsen schwächt sich weiter ab. In der 15. Kalenderwoche wurden der Landesuntersuchungsanstalt (LUA) 398 neue Influenzafälle gemeldet. Damit erkrankten 37 Prozent weniger Menschen an Grippe als noch in der Woche zuvor, wie die LUA am Donnerstag mitteilte. Betroffen waren vor allem Kleinkinder, jüngere Schulkinder und...