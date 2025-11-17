Sachsens größte Krankenkasse kündigt an, dass der Beitrag 2026 nicht steigen soll

Die Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen erhöhen sich immer weiter. Nun kommt für Millionen Sachsen eine erfreuliche Nachricht.

Als eine der ersten großen Krankenkassen in Sachsen kündigt die AOK Plus jetzt an, ihren Beitragssatz 2026 nicht erhöhen zu wollen. „Wir sind sehr optimistisch, dass wir ins neue Jahr mit einem stabilen Zusatzbeitrag von 3,1 Prozent ins Rennen gehen können“, sagt Vorstand Stefan Knupfer.