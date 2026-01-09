Selbst in dringenden Fällen gibt es in Sachsen oft keinen zeitnahen Termin beim Facharzt

Gesundheit
Die Ersatzkassen fordern schnelle Reformen - und diskutieren in Dresden, wie die Gesundheitsversorgung besser werden kann. Auch Patienten sollen in der Pflicht sein.
30 Prozent der Deutschen empfinden die Wartezeiten auf einen Facharzttermin als zu lang. Nach einer repräsentativen Umfrage des Krankenkassen-Spitzenverbands wartet jeder vierte gesetzlich Versicherte länger als 30 Tage darauf, beim Facharzt behandelt zu werden. Bei dringenden gesundheitlichen Problemen soll die Terminservicestelle 116117 helfen...
