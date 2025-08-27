Unterschätzte Infektion: Tripper nimmt in Sachsen zu

Bis zu 1400 Fälle im Jahr werden im Freistaat gemeldet. Doch bei der Behandlung mit Antibiotika gibt es immer mehr Resistenzen.

Es gibt Krankheiten, über die wird öffentlich nicht geredet. Der Tripper gehört dazu - eine der häufigsten sexuell übertragbaren Infektionen. Und er nimmt deutlich zu. „Wurden in Sachsen zwischen 2015 und 2020 jährlich etwa 600 bis reichlich 800 Fälle gemeldet, waren es 2023 und 2024 schon jeweils knapp 1300 bis 1400 Fälle“, sagt Jens...