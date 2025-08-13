Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Ratgeber
  • |
  • Gesundheit
  • |

  • Was Lebensmittelkontrolleure in Sachsen Unappetitliches und Verbotenes finden - eine Mängelliste

Ertappt: mit Wasser aufgespritzte Garnelen, um mehr Gewicht vorzutäuschen.
Ertappt: mit Wasser aufgespritzte Garnelen, um mehr Gewicht vorzutäuschen. Bild: Jörg Carstensen/dpa
Ertappt: mit Wasser aufgespritzte Garnelen, um mehr Gewicht vorzutäuschen.
Ertappt: mit Wasser aufgespritzte Garnelen, um mehr Gewicht vorzutäuschen. Bild: Jörg Carstensen/dpa
Gesundheit
Was Lebensmittelkontrolleure in Sachsen Unappetitliches und Verbotenes finden - eine Mängelliste
Redakteur
Von Katrin Saft
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Fast 19.000 Proben hat die Landesuntersuchungsanstalt im vergangenen Jahr gecheckt – und neben jeder Menge Kennzeichnungsfehler auch einige gesundheitsschädliche Produkte entdeckt.

Die Botschaft klingt zunächst beruhigend: „Sachsens Lebensmittel sind sicher“, sagt Jens Albrecht. Er ist Präsident der Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen (LUA). In seinen Laboren wurden im vergangenen Jahr 18.748 Proben von Lebensmitteln, Weinen, kosmetischen Mitteln und Bedarfsgegenständen untersucht, die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:39 Uhr
3 min.
Behörde: Lebensmittel aus Sachsen sind sicher
Die Landesuntersuchungsanstalt Sachsen nimmt regelmäßig Proben, um Lebensmittel und Tierkörper zu untersuchen.
Die Landesuntersuchungsanstalt in Sachsen kontrolliert jedes Jahr etwa eine Million Proben. Ein Großteil davon betrifft Milch. Die Beanstandungsquoten sind weiter gering.
13.08.2025
2 min.
Alongshan-Virus erstmals in Sachsen nachgewiesen
Ein Gemeiner Holzbock, der oft Borrelien überträgt.
Der Krankheitserreger wird von Zecken übertragen. Eine große Zeckenstudie in ganz Sachsen zeigt, wie hoch das Risiko auch für Borreliose und FSME ist.
Katrin Saft
09:01 Uhr
1 min.
„Tettau tanzt“: 970 Besucher feiern in einem kleinen Dorf den Start ins Wochenende
Party-Alarm: 970 Besucher waren in der Nacht von Freitag zu Samstag bei „Tettau tanzt“.
Trotz des Stadtfestes in Zwickau zieht es auch viele junge Leute auf eine Dorf-Party. Welches Fazit die Macher von „Tettau tanzt“ ziehen.
Holger Frenzel
08:52 Uhr
1 min.
Unfall auf der B 175 in Remse: Traktor kracht auf Auto
Auffahrunfall auf der B 175 in Remse am Freitagabend: Ein Traktor kollidierte mit einem Auto.
Zwei Frauen ziehen sich leichte Verletzungen vor. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.500 Euro. Was war der Grund für den Crash.
Holger Frenzel
15.08.2025
1 min.
FC Erzgebirge verliert Testspiel bei Chemie Leipzig
Nicht zufrieden nach der Test-Niederlage in Leutzsch. FCE-Trainer Jens Härtel.
Das hat Trainer Jens Härtel nicht gefallen: Durch zwei frühe Gegentore unterliegen die Auer ohne eigenen Treffer gegen den Fußball-Regionalligisten.
FP
14.08.2025
4 min.
Verkehrskontrolle am VW-Werk in Zwickau: Wie Lastwagen automatisch gescannt werden
Patrick Lange sitzt in einem Fahrzeug des Bundesamtes, das wie ein Büro eingerichtet ist.
Einige Trucker mussten am Donnerstag auf der B 93 eine Zwangspause einlegen. Moderne Technik hilft den Prüfern, Gesetzesverstöße schnell zu erkennen.
Johannes Pöhlandt
Mehr Artikel