Was Lebensmittelkontrolleure in Sachsen Unappetitliches und Verbotenes finden - eine Mängelliste

Fast 19.000 Proben hat die Landesuntersuchungsanstalt im vergangenen Jahr gecheckt – und neben jeder Menge Kennzeichnungsfehler auch einige gesundheitsschädliche Produkte entdeckt.

Die Botschaft klingt zunächst beruhigend: „Sachsens Lebensmittel sind sicher“, sagt Jens Albrecht. Er ist Präsident der Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen (LUA). In seinen Laboren wurden im vergangenen Jahr 18.748 Proben von Lebensmitteln, Weinen, kosmetischen Mitteln und Bedarfsgegenständen untersucht, die... Die Botschaft klingt zunächst beruhigend: „Sachsens Lebensmittel sind sicher“, sagt Jens Albrecht. Er ist Präsident der Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen (LUA). In seinen Laboren wurden im vergangenen Jahr 18.748 Proben von Lebensmitteln, Weinen, kosmetischen Mitteln und Bedarfsgegenständen untersucht, die...