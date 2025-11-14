Wieder mehr Corona, Grippe und RSV in Sachsen

Gesundheit
Vor allem in einem Landkreis sind die Influenza-Zahlen deutlich höher als im Schnitt, zeigt der neue Bericht der Landesuntersuchungsanstalt.
643 neue Corona-Kranke sind in der 45. Kalenderwoche in Sachsen offiziell registriert worden. Das ist ein Anstieg von 41 Prozent im Vergleich zur Vorwoche, teilt die Landesuntersuchungsanstalt (LUA) Sachsen mit. Etwa jeder fünfte Covid-19-Fall wurde aus Leipzig gemeldet. Besonders betroffen sind ältere Erwachsene und Senioren. Seit Anfang...
