Gesundheit
Zahl der Corona-Toten in Sachsen auf zwölf gestiegen
Von Katrin Saft
Durch den Buß- und Bettag könnte es noch deutlich mehr Covid- und Grippekranke im Freistaat geben.

Dresden.

Fünf Frauen und sieben Männer im Alter zwischen 66 und 98 Jahren sind seit Saisonbeginn Anfang Oktober in Sachsen an oder mit Corona gestorben. Damit hat sich die gemeldete Zahl der Toten im Vergleich zur Vorwoche von acht auf zwölf erhöht. Davon stammen zwei aus dem Landkreis Mittelsachsen und jeweils einer aus dem Vogtland- und Erzgebirgskreise sowie aus dem Landkreis Zwickau. Allein für die 47. Kalenderwoche vom 17. bis 23. November hat die Landesuntersuchungsanstalt Sachsen (LUA) 671 neue Coronafälle offiziell registriert - die meisten davon in Leipzig, die wenigsten im Vogtlandkreis. Betroffen sind vor allem ältere Menschen ab 65 Jahren.

Akute Atemwegserkrankungen befindet sich nach Einschätzung der LUA in Sachsen inzwischen auf einem hohen, für die Jahreszeit aber nicht unüblichen Niveau. Bundesweit sind vor allem die Grippezahlen gestiegen - mit Ausnahme von Sachsen. Ursache dafür sei der Buß- und Bettag, der nur in Sachsen ein gesetzlicher Feiertag war. Die meisten Praxen hatten deshalb geschlossen. Dennoch wurden in der 47. Kalenderwoche 152 Influenzakranke gemeldet. Sachsenweit die meisten von ihnen kommen aus dem Erzgebirgskreis. Unter den Grippekranken waren vor allem Klein- und Grundschulkinder sowie ältere Erwachsen. Seit Saisonbeginn sind in Sachsen ein 68-Jähriger an einer Influenza A und ein 81-Jähriger an Influenza B gestorben. Angaben zum Impfstatus liegen in beiden Fällen nicht vor.

RSV-Infektionen dagegen sind weiterhin vergleichsweise selten. Betroffen sind vor allem Kleinkinder.

