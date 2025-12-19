MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das kann teuer werden.
Das kann teuer werden. Bild: Monika Skolimowska/dpa
Solche Warnungen sollte man unbedingt ernst nehmen.
Solche Warnungen sollte man unbedingt ernst nehmen. Bild: Ulf Dahl
860 Euro fürs Abgeschleppt werden klingen nach einer Fantasiesumme. Sie sind es aber nicht.
860 Euro fürs Abgeschleppt werden klingen nach einer Fantasiesumme. Sie sind es aber nicht. Bild: Janis Krüger
Das kann teuer werden.
Das kann teuer werden. Bild: Monika Skolimowska/dpa
Solche Warnungen sollte man unbedingt ernst nehmen.
Solche Warnungen sollte man unbedingt ernst nehmen. Bild: Ulf Dahl
860 Euro fürs Abgeschleppt werden klingen nach einer Fantasiesumme. Sie sind es aber nicht.
860 Euro fürs Abgeschleppt werden klingen nach einer Fantasiesumme. Sie sind es aber nicht. Bild: Janis Krüger
Mobilität
Abgeschleppt für 860 Euro: Ist das rechtens?
Redakteur
Von Susanne Plecher
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Weil ein junger Dresdner sein Auto am falschen Ort abstellte, musste er mehr zahlen, als wenn er mit 70 Sachen zu viel durch die Stadt gefahren wäre. Kein Einzelfall in Sachsen.

Falsch geparkt, abgeschleppt – und abgezockt. So fühlt sich Janis Krüger zumindest. Dem Dresdner schwillt jetzt noch der Kragen, wenn er daran denkt, was ihm passiert ist. Es war ein Donnerstag, nachts gegen 1.30 Uhr, als der junge Mann von seinem Ferienjob in der Gastronomie nach Hause fuhr. Der Motor seines alten BMWs machte plötzlich...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Alle Beiträge aus dem WE finden Sie hier
Das könnte Sie auch interessieren
18:00 Uhr
3 min.
Besondere Sammelaktion zaubert jungen Patienten in Krankenhaus im Erzgebirge ein Lächeln ins Gesicht
Azbui Clemens Schmidt (20) lässt Greta Teich (7) ein Geschenk in ihrem Krankenzimmer in Aue aussuchen.
Auszubildende sind jetzt in Aue als besondere Wichtel unterwegs gewesen. Mit einer einfachen wie praktischen Idee sorgten sie für leuchtende Augen bei Kindern im Helios-Klinikum.
Lara Lässig
18.12.2025
4 min.
Christmarkt: Syrische Familie bringt den Geschmack von Damaskus nach Freiberg
Christmarkt auf dem Freiberger Obermarkt: Faten Alhatar bietet syrische Spezialitäten wie Falafel und Baklava – Pistazien in Blätterteig (Bild) an.
Shawarma, Falafel und Süßigkeiten aus Damaskus: Auf dem Freiberger Christmarkt zeigt Familie Al Oulabi, wie syrische Küche im Imbiss-Format und mit Weihnachtsmusik im Hintergrund schmeckt.
Heike Hubricht
18.12.2025
3 min.
Derselbe Spannstahl wie bei der Dresdner Carolabrücke: Westlicher Strang der Agra-Brücke bei Leipzig bald komplett dicht
Die Agra-Brücke bei Leipzig ist ein Sorgenkind der Prüf-Ingenieure – doch für den Auto-Verkehr zwischen der größten und der drittgrößten Stadt im Freistaat überaus bedeutsam.
Über die marode Brücke in Markkleeberg verläuft die B 2 – und damit die wichtigste Anbindung von Sachsens größter Stadt an Chemnitz und Zwickau. Aber nicht mehr lange.
Frank Hommel
29.10.2025
4 min.
Wie Künstliche Intelligenz Verkehrsverstöße entdecken soll
Hinweisschild an der A 60 bei Mainz: Die Polizei testet sogenannte Monocams, um der Handynutzung am Steuer zu begegnen. Dafür kommt auch KI zum Einsatz.
Handy am Steuer, falsch geparkt, Gedrängel auf der Autobahn: Mehrere Bundesländer testen neue Technik, um Fehlverhalten effizienter nachzuweisen. Zieht Sachsen bald nach?
Hanna Gersmann
13.11.2025
6 min.
Winterreifen aus China sind billig. Sind sie auch sicher?
Mitarbeiter Alexander Koch beim Aufziehen eines Pneus: In dem Betrieb in Grüna kauft etwa jeder dritte Privatkunde Reifen der „Budget“-Kategorie.
Die Nachfrage nach günstigen Reifen steigt – auch in Sachsen. Kaum bekannte Anbieter aus Fernost locken mit Kampfpreisen. Welche Ersparnis ist machbar, wenn man keine Abstriche bei der Sicherheit machen will?
Andreas Rentsch
18:00 Uhr
4 min.
Erbgericht Satzung: Auf dem Erzgebirgskamm endet eine Ära – aber nicht so ganz
Die Gesichter des Erbgerichts: Peter Meier und Uwe Günther (v. l.). Jahrzehnte haben sie gemeinsam die Satzunger Lokalität betrieben.
Peter Meier und Uwe Günther sind das Gesicht des Erbgerichts. Jahrzehnte führten sie das Haus gemeinsam – bis zu einem schweren Schicksalsschlag. Nun ist Schluss. Was heißt das für den Gasthof?
Thomas Wittig
Mehr Artikel