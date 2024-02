Brandgefahr, Motorausfall: Mercedes ruft 247.000 Autos zurück

Bereits in der vergangenen Woche rief Daimler Fahrzeuge in die Werkstätten. Nun ist es wieder soweit. Was Besitzer wissen müssen.

Stuttgart. Der Stuttgarter Autobauer Daimler ruft weltweit Hunderttausende Fahrzeuge zurück - in Deutschland müssen Zehntausende Autos in die Werkstatt.

Wie auf der Website des Kraftfahrbundesamts (KBA) zu lesen ist, sind insgesamt mehr als 247.000 betroffen. Allein in der Bundesrepublik sind es wohl über 37.000.

Motor könnte ausfallen, Brandgefahr nicht ausgeschlossen

Laut KBA könne eine "Kontaktunterbrechung oder Erhöhung des Kontaktwiderstands an der 80A-Sicherung" zum Motorausfall oder zur Beeinträchtigung von Rückhaltefunktionen und des Kombiinstruments führen.

Und: "Eine Brandgefahr kann nicht ausgeschlossen werden." Demnach geht es um folgende Mercedes-Modelle aus dem Baujahr 2023: AMG GT, C-Klasse, CLE, E-KLASSE, EQE, EQS, GLC, S-KLASSE sowie SL. Laut Daimler-Angaben müssen die Vorsicherungsdosen ersetzt werden, um Abhilfe zu schaffen.

Zweiter Rückruf binnen weniger Tage

Für die Schwaben ist es nicht die erste Rückrufaktion im laufenden Februar: Schon letzte Woche wurden die Besitzer von über 14.000 Autos (AMG GT, CLS, E-Klasse der Baujahre 2021 bis 2023) aufgerufen, ihre Fahrzeuge zur Werkstatt zu bringen.

In dem Fall droht Brandgefahr wegen einer nicht der Spezifikation entsprechenden Befestigung der 48V-Massestelle im Motorraum. Diese könnte sich lösen, es droht Brandgefahr. (phy)