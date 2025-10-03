Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Ratgeber
  • |
  • Mobilität
  • |

  • „Eine 22-kW-Wallbox kann Ihnen verweigert werden“: Wie Mieter an eine Wallbox fürs E-Auto kommen

Seit 2014 vollelektrisch unterwegs: Thomas Walther lädt seinen Tesla an der heimischen Wallbox in Drebach. Mit der roten Limousine hat er in den vergangenen sechs Jahren rund 160.000 Kilometer zurückgelegt.
Seit 2014 vollelektrisch unterwegs: Thomas Walther lädt seinen Tesla an der heimischen Wallbox in Drebach. Mit der roten Limousine hat er in den vergangenen sechs Jahren rund 160.000 Kilometer zurückgelegt. Bild: Kristian Hahn
Seit 2014 vollelektrisch unterwegs: Thomas Walther lädt seinen Tesla an der heimischen Wallbox in Drebach. Mit der roten Limousine hat er in den vergangenen sechs Jahren rund 160.000 Kilometer zurückgelegt.
Seit 2014 vollelektrisch unterwegs: Thomas Walther lädt seinen Tesla an der heimischen Wallbox in Drebach. Mit der roten Limousine hat er in den vergangenen sechs Jahren rund 160.000 Kilometer zurückgelegt. Bild: Kristian Hahn
Mobilität
„Eine 22-kW-Wallbox kann Ihnen verweigert werden“: Wie Mieter an eine Wallbox fürs E-Auto kommen
Redakteur
Von Andreas Rentsch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Was müssen Mieter tun, die an ihrem Tiefgaragenstellplatz eine Wallbox haben wollen? Was ist mit Förderung? Und wann kommt bidirektionales Laden? Die „Freie Presse“ hat mit dem sächsischen E-Mobilitäts-Pionier Thomas Walther gesprochen.

„Freie Presse“: Herr Walther, bekommen frisch gebackene E-Auto-Besitzer heutzutage noch irgendwo die Anschaffung und Installation einer Wallbox für die heimische Garage bezuschusst?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.10.2025
3 min.
Vier Wallboxen: einfach ganz normal laden – oder bidirektional?
Welche Wallbox soll’s denn sein? Die Vielfalt der Modelle für Privatnutzer wächst.Wer technisch ganz vorn dabei sein will, muss allerdings tief ins Portemonnaie greifen.
Mit neuartigen Wallboxen können E-Auto-Akkus auch Strom abgeben, zum Beispiel ins Hausnetz. Doch der Preisaufschlag zu „normalen“ Modellen ist deutlich.
Andreas Rentsch
05.10.2025
3 min.
Ultramarathon „Last Soul Ultra“: Selbst André Schürrle wurde es irgendwann zu viel
Rennen, bis es nicht mehr geht. Tagelang sind einige Teilnehmer des "Last Soul Ultra" unterwegs. Hier noch gutgelaunt kurz nach dem Start.
Seit Freitag läuft in Nordrhein-Westfalen ein Rennen, das einfach nicht enden will. Zwei Läufer sind noch dabei - und einer davon will einen unfassbaren Rekord knacken.
Erik Kiwitter
05.10.2025
5 min.
„Stromtarife mit dynamischen Preisen sind die Zukunft“
Intelligenter Zähler: Ein Smart Meter ist die Voraussetzung, um dynamische Stromtarife nutzen zu können.
An der Strombörse ist Elektrizität nachts deutlich günstiger als am Morgen oder Abend, wenn alle zu Hause sind. Tarife mit dynamischen Preisen, die diese Preisdifferenzen nutzbar machen, werden bisher nur von wenigen Anbietern vermarktet, sagt Benjamin Weigl vom Ratgeberportal Finanztip.
Andreas Rentsch
06.10.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 05.10.2025
 3 Bilder
Teilnehmer des Schweigemarschs "Mach Dich auf für Menschlichkeit!" gehen mit Kerzen auf der Ludwigsstraße in München.
05.10.2025
4 min.
Hunderte Menschen stehen Schlange: So sucht Werdau nach dem richtigen Stammzellenspender
Jürgen Klimke und Janine Möckel ließen sich schon am Vormittag als Spender registrieren.
Karolin Sobe hat Leukämie. Die Hilfsbereitschaft der Werdauer, sich am Samstag an einer Registrierungsaktion für Stammzellenspender beteiligten, beeindruckte sogar langjährige Helfer.
Torsten Piontkowski
06.10.2025
7 min.
Krankmeldung: Was ist erlaubt und was nicht?
Was fehlt ihnen denn? Arbeitgeber haben zwar grundsätzlich keinen Anspruch auf Mitteilung von Diagnosen oder Symptomen, dürfen aber ohne Gründe die Vorlage eines ärztlichen Attests verlangen.
Ob Grippe oder Burn-out: Dann muss man sich krankmelden, zeitnah und formgerecht. Rechte, Pflichten und Fettnäpfchen rund um die Krankmeldung.
Bernadette Winter, dpa
Mehr Artikel