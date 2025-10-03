„Eine 22-kW-Wallbox kann Ihnen verweigert werden“: Wie Mieter an eine Wallbox fürs E-Auto kommen

Was müssen Mieter tun, die an ihrem Tiefgaragenstellplatz eine Wallbox haben wollen? Was ist mit Förderung? Und wann kommt bidirektionales Laden? Die „Freie Presse“ hat mit dem sächsischen E-Mobilitäts-Pionier Thomas Walther gesprochen.

„Freie Presse": Herr Walther, bekommen frisch gebackene E-Auto-Besitzer heutzutage noch irgendwo die Anschaffung und Installation einer Wallbox für die heimische Garage bezuschusst?