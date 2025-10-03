Vier Wallboxen: einfach ganz normal laden – oder bidirektional?

Mobilität
Mit neuartigen Wallboxen können E-Auto-Akkus auch Strom abgeben, zum Beispiel ins Hausnetz. Doch der Preisaufschlag zu „normalen“ Modellen ist deutlich.
Die AC Max Basic der taiwanesischen Firma Delta hat im ADAC-Wallbox-Test Ende 2024 mit Note 1,7 am besten abgeschnitten. Gleichzeitig war es auch das günstigste unter den zehn Testmustern. Gelobt wurden die sichere Funktion und einfache Bedienung des Geräts sowie das gelungene Kabelmanagement. Als Minuspunkt galt das fehlende WLAN. Eine...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.