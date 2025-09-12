Im Flixbus von Sachsen nach Schweden: Wie komfortabel und sicher ist das? Ein Selbstversuch

Mobilität
Die Bahn zu teuer, eine Autofahrt zu anstrengend, Fliegen nicht nachhaltig: Ich habe mich für mehr als 18 Stunden im Flixbus entschieden, um nach Göteborg zu kommen - nicht ohne gewisse Bedenken.
Ein Hupen reißt mich aus dem Schlaf. Es ist nachts, irgendwo auf der Autobahn zwischen Berlin und Rostock. Unser Fahrer hat den Bus in einem riskanten Überholmanöver auf die andere Spur gelenkt und ist dabei einem Lkw gefährlich nahegekommen. Nochmal Glück gehabt.
