Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Ratgeber
  • |
  • Mobilität
  • |

  • Im Flixbus von Sachsen nach Schweden: Wie komfortabel und sicher ist das? Ein Selbstversuch

Ab auf Langstrecke mit dem Bus.
Ab auf Langstrecke mit dem Bus. Bild: Lucy Krille
Ab auf Langstrecke mit dem Bus.
Ab auf Langstrecke mit dem Bus. Bild: Lucy Krille
Mobilität
Im Flixbus von Sachsen nach Schweden: Wie komfortabel und sicher ist das? Ein Selbstversuch
Von Lucy Krille
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Bahn zu teuer, eine Autofahrt zu anstrengend, Fliegen nicht nachhaltig: Ich habe mich für mehr als 18 Stunden im Flixbus entschieden, um nach Göteborg zu kommen - nicht ohne gewisse Bedenken.

Ein Hupen reißt mich aus dem Schlaf. Es ist nachts, irgendwo auf der Autobahn zwischen Berlin und Rostock. Unser Fahrer hat den Bus in einem riskanten Überholmanöver auf die andere Spur gelenkt und ist dabei einem Lkw gefährlich nahegekommen. Nochmal Glück gehabt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:19 Uhr
1 min.
Autos stoßen im Erzgebirge frontal zusammen
Zwei Autos sind in Blumenau frontal zusammengestoßen.
Bei dem Unfall in Blumenau entstand Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro.
Babette Zaumseil
14:20 Uhr
3 min.
Baum blockiert Bahnverkehr zwischen Freiberg und Chemnitz: Das sind die ersten Fotos
Update
Ein Baum ist zwischen Frankenstein und Kleinschirma auf die Bahnstrecke gestürzt. Während der Fällarbeiten liegt der Bahnverkehr lahm.
Ein Baum auf den Gleisen behindert seit Dienstagmorgen den Bahnverkehr zwischen Freiberg und Chemnitz. Fahrgäste wurden aus einem RB 30 evakuiert.
Thomas Kaufmann, Frank Hommel, Cornelia Schönberg
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
17.12.2024
6 min.
Der Reisetipp Peru: Viel mehr als das Sehnsuchtsziel Machu Picchu
Erst 1911 und eher zufällig entdeckte ein US-amerikanischer Forscher die überwucherten Gebäudereste von Machu Picchu. Heute ist die Inka-Stadt das beliebteste Touristenziel in ganz Peru.
Die Inka-Stadt ist dank begrenzter Besucherzahlen nicht mehr überlaufen. Dass sich in Peru noch heute jahrhundertealte Geschichte entdecken lässt, daran haben auch zwei Sachsen Anteil.
Kornelia Noack
23.07.2025
7 min.
Zug verspätet, Anschluss in den Urlaub verpasst: Ein unfreiwilliger Selbsttest der Fahrgastrechte
TGV und ein ICE sehen ähnlich aus. Doch einer der beiden ist deutlich pünktlicher.
Von Sachsen nach Südfrankreich per Zug - theoretisch geht das. Praktisch ist mir das passiert, was mehr als jeden dritten Zugreisenden trifft: Probleme mit der Deutschen Bahn. Klappt dann die Entschädigung?
Sylvia Miskowiec
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
Mehr Artikel