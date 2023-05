Mehr Unfälle durch unachtsam geöffnete Autotüren: Was sagen Unfallforscher?

Der tragische Unfalltod eines Radfahrers vorige Woche sorgt noch immer für Entsetzen in Sachsen. Der 54-Jährige war mit dem Rad auf einer Nebenstraße in Coswig bei Dresden unterwegs, als die Tür eines geparkten Autos aufging. Der Radfahrer stieß dagegen und stürzte. Zwei Tage später starb er im Krankenhaus an seinen Verletzungen.