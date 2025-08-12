Reisetipp: Mittsommer in Dalarna, im Herzen Schwedens

Reise
Wer nach Dalarna reist, betritt eine andere Welt. Man kommt dem Ursprung des riesigen Landes ein wenig näher – dem Mittsommer, den rätselhaften roten Holzpferdchen und -häusern, den Mythen.
Es gibt Räume, die die Geschichte konserviert hat. Und Leute, die diese Historie mit jedem Wort und jeder Geste in die Gegenwart tragen. „Die Berge dahinten waren mal höher als der Himalaja“, erzählt ein Kellner im Green Hotel. Der Mann gibt sich völlig tiefenentspannt und versprüht eine Art Weisheit, die kaum greifbar ist. „Hier an...
