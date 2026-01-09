Urlaub auf dem Meer boomt: Warum, zeigt ein Blick hinter die Kulissen der Aida Luna

Kreuzfahrten haben nicht den besten Ruf. Trotzdem steigt die Nachfrage so stark, dass der deutsche Marktführer Aida Cruises Millionen in modernere und neue Schiffe investiert. Was macht Urlaub auf dem Meer so anziehend? Ein Selbsttest auf der gerade runderneuerten Aida Luna.

Boris Becker gibt auf der Brücke das Kommando „Leinen los!" Durch ein Glasfenster unter seinen Füßen kann er verfolgen, wie sich die Aida Luna vom Kai wegbewegt. 250 Meter Stahlkörper, langsam, wie in Zeitlupe. Boris Becker ist kein Tennisprofi, sondern der namensgleiche Kapitän. Aus den Lautsprechern auf Deck haucht Enya „Sail away",...