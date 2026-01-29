MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Karlsbrücke mit Schnee: Im Winter ist Prag nicht so stark überlaufen wie sonst.
Karlsbrücke mit Schnee: Im Winter ist Prag nicht so stark überlaufen wie sonst. Bild: Petr David Josek/AP/dpa
Den Eisbären kann man im Prager Zoo beim Baden zuschauen.
Den Eisbären kann man im Prager Zoo beim Baden zuschauen. Bild: Tino Beyer
Von Hand geschnitzte und kunstvolle Marionetten hängen in vielen Schaufenstern in Prag.
Von Hand geschnitzte und kunstvolle Marionetten hängen in vielen Schaufenstern in Prag. Bild: Tino Beyer
Mittenrein auch für die Kleinsten. Mit dem Laufrad geht es durch die historische Innenstadt.
Mittenrein auch für die Kleinsten. Mit dem Laufrad geht es durch die historische Innenstadt. Bild: Tino Beyer
Nachmittagsstimmung an der Moldau mit Blick auf die Karlsbrücke.
Nachmittagsstimmung an der Moldau mit Blick auf die Karlsbrücke. Bild: Tino Beyer
Karlsbrücke mit Schnee: Im Winter ist Prag nicht so stark überlaufen wie sonst.
Karlsbrücke mit Schnee: Im Winter ist Prag nicht so stark überlaufen wie sonst. Bild: Petr David Josek/AP/dpa
Den Eisbären kann man im Prager Zoo beim Baden zuschauen.
Den Eisbären kann man im Prager Zoo beim Baden zuschauen. Bild: Tino Beyer
Von Hand geschnitzte und kunstvolle Marionetten hängen in vielen Schaufenstern in Prag.
Von Hand geschnitzte und kunstvolle Marionetten hängen in vielen Schaufenstern in Prag. Bild: Tino Beyer
Mittenrein auch für die Kleinsten. Mit dem Laufrad geht es durch die historische Innenstadt.
Mittenrein auch für die Kleinsten. Mit dem Laufrad geht es durch die historische Innenstadt. Bild: Tino Beyer
Nachmittagsstimmung an der Moldau mit Blick auf die Karlsbrücke.
Nachmittagsstimmung an der Moldau mit Blick auf die Karlsbrücke. Bild: Tino Beyer
Reise
Warum Prag ein ideales Familienziel für die Winterferien ist
Von Tino Beyer, Nicole Jähn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die tschechische Hauptstadt ist nur einen Katzensprung von Südwestsachsen entfernt. Elf Tipps für erlebnisreiche Tage für Familien mit Kindern.

In Kürze beginnen in Sachsen die Winterferien. Flugreisen sprengen für viele Familien das Budget. Dabei liegt die nächste Metropole so gut wie vor der Haustür. Prag ist im Februar ein ideales Familienreiseziel. Die oft überlaufene tschechische Hauptstadt atmet in dieser Zeit durch. Und es gibt viel zu sehen, bei jedem Wetter. Zehn Tipps für...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Alle Beiträge aus dem WE finden Sie hier
Das könnte Sie auch interessieren
19:33 Uhr
6 min.
Bald wieder Shutdown in den USA? Darum geht es
Kommt es erneut zu einem Shutdown? Das entscheidet sich bald im US-Kongress. (Archivbild)
Der aktuelle Übergangshaushalt der USA läuft an diesem Freitag aus. Droht nun erneut ein Teilstillstand der Regierungsgeschäfte? Die tödlichen Schüsse in Minneapolis spielen dabei eine Rolle.
Franziska Spiecker und Anna Ringle, dpa
28.01.2026
4 min.
Mit 57 in Altersteilzeit: Wie VW Sachsen den vorzeitigen Ruhestand abpuffert und weshalb das dem Betriebsrat wichtig ist
Mitarbeiter von Volkswagen Sachsen bei einer Betriebsversammlung im Werk Zwickau.
Die Altersteilzeit ist der wichtigste Hebel für VW, um Stellen abzubauen. Nun darf der Jahrgang 1969 die Verträge unterschreiben. Das Modell ist attraktiv, es gibt aber eine wichtige Regel.
Jan-Dirk Franke
28.01.2026
8 min.
Sieben Jahre Garantie und trotzdem nur Werkstatt-Ärger: Was ein Vogtländer mit seinem Kia durchhat
Torsten Götze aus Adorf im Vogtland fährt einen Kia Sorento. Momentan steht sein Dienstwagen aber allzu oft in der Werkstatt.
Ärger mit dem Auto hat jeder mal. Was Torsten Götze aus dem Vogtland erlebt hat, ist eine andere Nummer: Seit Herbst 2024 blieb er mit seinem Dienstwagen immer wieder liegen – und wartete monatelang auf Reparaturen. Chronologie einer Werkstatt-Odyssee.
Andreas Rentsch
22.01.2026
4 min.
„Das ist ja ein eiförmiger Hut“: So sehen Rodewischer Kinder ihre neue Kita
Die „Schwalbennest“-Kinder singen für Planer und Bauarbeiter, Gäste aus Politik, Soziales und Kirche. Rodewisch lud sich zur Weihe der neuen Kita Gäste ein.
Weniger Kinder - Kita-Schließung? Nicht mit Rodewisch. Dort ging jetzt ein neuer Kindergarten an den Start. Was Eltern und Kinder an dem Bau schätzen.
Cornelia Henze
01.01.2026
10 min.
Reiseziel Ägypten im Winter: Zwischen künstlicher Ferienwelt und Tauchsafari durchs Korallenriff
Pool, Palmen und Rotes Meer: Das Magic Life Redsina in Sharm el Sheikh.
Sharm el Sheikh ist vor allem durch politische Gipfeltreffen bekannt. Zuletzt war Donald Trump dort. Touristisch ist die Region in Ägypten bislang eher ein Ziel für Briten, Holländer und Osteuropäer. Mit einer neuen Flugverbindung ab Deutschland will die Tui das ändern.
Christian Mathea
19:30 Uhr
4 min.
Bluesrock, Fantasy-Oper und ein Klassiker mit Clowns: Wochenend-Tipps für Zwickau
Freitag feiert „Kohlhaas“ im Zwickauer Gewandhaus Premiere. Erzählt wird Kleists Novelle, inszniert als Maskenspiel, von drei Clowns.
Von Party am Borberg bis Konzert im Schumannhaus Zwickau reicht das Freizeitangebot fürs Wochenende. Manche Veranstaltungen kann man sogar kostenlos besuchen.
Holger Weiß
Mehr Artikel