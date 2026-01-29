Warum Prag ein ideales Familienziel für die Winterferien ist

Die tschechische Hauptstadt ist nur einen Katzensprung von Südwestsachsen entfernt. Elf Tipps für erlebnisreiche Tage für Familien mit Kindern.

In Kürze beginnen in Sachsen die Winterferien. Flugreisen sprengen für viele Familien das Budget. Dabei liegt die nächste Metropole so gut wie vor der Haustür. Prag ist im Februar ein ideales Familienreiseziel. Die oft überlaufene tschechische Hauptstadt atmet in dieser Zeit durch. Und es gibt viel zu sehen, bei jedem Wetter. Zehn Tipps für...