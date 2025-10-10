Wüste, Berge, Meer und Tausende Moscheen: Der Oman öffnet sich für Touristen

Für den Oman beginnt jetzt die beste Reisezeit. Das Land hat sich radikal gewandelt, ohne mit Traditionen zu brechen. Eine Reise voller Gegensätze - zu königlichen Palästen und dem drittgrößten Canyon der Welt.

Muscat. Salma braucht keine Klimaanlage - auch heute nicht, bei 43 Grad im Schatten. Salma ist Beduinin und bittet in ihr Haus aus Palmwedeln mitten in der Wüste Wahiba Sands. Weite bunte Tücher und eine Gesichtsmaske schützen sie vor Sonne und Sand. „Als junges Mädchen bin ich mit meinen Eltern noch umhergezogen, immer auf der Suche nach Wasser und Weidefläche“, sagt sie. Das ist jetzt über 50 Jahre her - ein halbes Jahrhundert, in dem sich ihre Heimat Oman radikal verändert hat. Bis 1970 zählte das Land zu den rückständigsten der Welt - abgeschottet von der Moderne, mit nur acht Kilometern Asphaltstraße und einer Analphabetenrate von 98 Prozent.

Beduinin Selma mit handgefertigtem Souvenir in ihrem Haus in der Wüste. Bild: Katrin Saft Beduinin Selma mit handgefertigtem Souvenir in ihrem Haus in der Wüste. Bild: Katrin Saft

Das Bild des Mannes, dem der Wandel zu verdanken ist, hängt heute in fast jedem Hotel: Sultan Qaboos. Er ließ Schulen für alle Kinder, Krankenhäuser und Tausende Kilometer Straßen bauen. Ölquellen spülten das nötige Geld dafür ins Land. Und er öffnete den Oman für den Tourismus - ohne dabei wie in den benachbarten Emiraten in Größenwahn zu verfallen, ohne mit den Traditionen zu brechen. Und so bietet sich den Besuchern heute ein Land voller Gegensätze.

Hängt in vielen Hotels: Ein Bild von Sultan Qaboos (re.) und seinem Nachfolger Sultan Haitham. Bild: Katrin Saft Hängt in vielen Hotels: Ein Bild von Sultan Qaboos (re.) und seinem Nachfolger Sultan Haitham. Bild: Katrin Saft

Jede Omanreise beginnt in der Hauptstadt Muscat. 1,5 Millionen Menschen leben hier im Großraum - etwa 30 Prozent der Bevölkerung des Landes, das fast so groß wie Deutschland ist. Alles sieht sauber und gepflegt aus. Palmen und akkurat geschnittene Hecken säumen die breiten Straßen, keine Bettler, kein Müll, der rumliegt. Muscat wirkt wie ein Meer aus weißen Häusern, das nur von den Minaretten der Moscheen überragt wird. „Im Oman gibt es über 13.000 Moscheen“, sagt Reiseleiter Mahmoud Omar El Kady. Die größte und einzige, die am Vormittag auch von Nichtmuslimen betreten werden darf, ist die Sultan Qaboos Moschee im Stadtteil Al Ghubrah. Bis zu 20.000 Betende finden hier Platz. Ein Schild am Eingang weist auf die Regeln hin: keine Shorts, keine ärmellosen T-Shirts. Frauen müssen ihre Haare mit einem Kopftuch bedecken, außerhalb wird das nicht verlangt. Die königliche Moschee ist ein Meisterwerk der Bau- und Handwerkskunst. Die Böden aus blankpoliertem Marmor, die Teakholztüren reicht verziert mit geschnitzten Koranversen, die handgeknüpften Teppiche aus dem Iran und der acht Tonnen schwere Kronleuchter mit Millionen Swarovski-Steinen aus Österreich.

Gewaltig: Die Sultan Qaboos Moschee in Muscat. Bild: Katrin Saft Kuppel mit Swarovski-Leuchter in der Sultan Quaboos Moschee in Muscat. Bild: Katrin Saft Gewaltig: Die Sultan Qaboos Moschee in Muscat. Bild: Katrin Saft Kuppel mit Swarovski-Leuchter in der Sultan Quaboos Moschee in Muscat. Bild: Katrin Saft

Ähnlich eindrucksvoll präsentiert sich die königliche Oper von Muscat, die in ihrer Pracht mit der Semperoper in Dresden mithalten kann. Mit „Sindbad“ wird hier nun erstmals eine Oper auf Arabisch aufgeführt. An jedem Sitz befindet sich ein Monitor mit der englischen Übersetzung. Wer online keine Karten mehr bekommt, kann eine Führung durchs Haus buchen.

Reiseleiter Mahmoud, der seit 13 Jahren deutsche Gruppen führt, empfiehlt auch den Besuch der historischen Altstadt. Sie wird von zwei Festungen aus der Portugiesen-Zeit eingerahmt. Allerdings ließ Sultan Qaboos viele alte Häuser abreißen, um Platz für seinen Palast zu schaffen. Dieser ist im Gegensatz zum gegenüberliegenden Nationalmuseum nur von außen zu besichtigen.

Die königliche Oper in Muscat wirbt schon draußen für ihr Stück „Sindbad“. Bild: Katrin Saft Die Logen der Oper sind aus prächtig verziertem Teakholz gefertigt. Bild: Katrin Saft Die königliche Oper in Muscat wirbt schon draußen für ihr Stück „Sindbad“. Bild: Katrin Saft Die Logen der Oper sind aus prächtig verziertem Teakholz gefertigt. Bild: Katrin Saft

Nicht weit entfernt befindet sich der Hafen. Die beiden größten Yachten hier gehören dem Sultan und werden laut Mahmoud nur selten bewegt. Die Uferstraße füllt sich am Nachmittag mit Leben, wenn die Temperaturen erträglicher werden. Die meisten kommen für einen Abstecher in den Souq, den größten Markt von Oman. Die Händler werben hartnäckig um die Gunst der Vorbeischlendernden. Sie bieten orientalische Stoffe, bunte Tücher und Teppiche, handgefertigten Silberschmuck, allerlei fremde Gewürze und heimische Datteln in verschiedenen Qualitäten und Geschmacksrichtungen feil. Kosten ist erwünscht, feilschen erlaubt. An jeder Ecke riecht es nach Weihrauch - dem weltweit besten, wie Mahmoud versichert. Und den gibt es hier nicht nur zum Abbrennen, sondern auch als Medizin gegen Erkältung oder Entzündungen. Je reiner, heller und klarer das Harz, desto hochwertiger die Qualität. Mit Preisen ab 3 Euro ist er hier unschlagbar günstig.

Händler im Souq mit omanischen Süßspeisen. Bild: Katrin Saft Händler im Souq mit omanischen Süßspeisen. Bild: Katrin Saft

Seinen Entwicklungsschub hat Muscat nicht zuletzt den Gastarbeitern zu verdanken, die in der Hauptstadt mehr als die Hälfte der Einwohner ausmachen. Sie kommen vor allem aus Indien, Bangladesh und Pakistan. „Wenn sie nachweisen können, dass sie gesund sind und einen Job haben, bekommen sie ein zweijähriges Aufenthaltsrecht“, erklärt Mahmoud. „Es kann verlängert werden. Doch spätestens mit 60 Jahren müssen sie das Land verlassen.“

Eine neu gebaute Autobahn führt inzwischen von Muscat parallel zum Meer in den Osten. Mit 1700 Kilometern Küstenlinie bietet der Oman viele schöne Sandstrände. Freizügige Bikinis sind hier allerdings nicht erwünscht - mindestens Badeanzug oder Badeshirt sollten es sein. Wer nicht pauschal gebucht hat, kann bedenkenlos das Land mit dem Mietwagen erkunden - am besten mit einem Allradfahrzeug, das auch für Wüsten- und Offroad-Fahrten in den Bergen taugt. Mit knapp 60 Cent pro Liter ist Benzin erfreulich günstig, die Beschilderung auch in englischer Sprache. Die schwarz-weißen Blitzgeräte am Straßenrand sollten Touristen ernst nehmen. „Ab mehr als 10 km/h zu viel wird es teuer, die Bescheide gehen online innerhalb von 24 Stunden gleich an die Mietwagenfirma“, sagt Mahmoud.

Zwei Omaner entspannen im Schatten. Bild: Katrin Saft Zwei Omaner entspannen im Schatten. Bild: Katrin Saft

Immer wieder weisen Wegweiser „Wadis“ aus - mehr oder weniger ausgetrocknete Flussbetten, die sich wie grüne Lebensadern durch die staubige Landschaft ziehen. Die Wadis sind schattenspendende Ausflugsziele und führen manchmal noch so viel Wasser, dass sie zum Baden einladen. Auch René und Mandy aus Gera haben hier Abkühlung gesucht. „Der Oman gefällt uns super“, sagt Mandy. „Die Menschen sind freundlich und hilfsbereit, wir fühlen uns überall sicher.“

Hier am Rand des Canyons geht es Hunderte Meter in die Tiefe. Bild: Katrin Saft Hier am Rand des Canyons geht es Hunderte Meter in die Tiefe. Bild: Katrin Saft

Die beiden wollen noch weiter in die Berge, wo es ursprünglicher als in Muscat zugeht. Der höchste Berg, der Jabel Shams, misst 3017 Meter. Die Straße, die sich nach oben windet, ist noch nicht durchgehend asphaltiert. Doch wer die sechs Kilometer offroad geschafft hat, wird mit einem spektakulären Blick belohnt. Auf etwa 2000 Metern Höhe öffnet sich die Erde zum drittgrößten Canyon der Welt - nach den USA und Namibia. Der Blick vom Plateau fällt Hunderte Meter in die Tiefe. „Es gibt hier mehrere Wanderwege“, sagt Mahmoud. Übernachtet wird in gut gebuchten Camps, die auch Verpflegung anbieten. Zu jeder Mahlzeit gehört im Oman frisches Fladenbrot. Es wird in Kichererbsenpüree mit Sesamöl oder in gebratene und pürierte Auberginen getunkt und mit der Hand gegessen. Schweinefleisch ist tabu. Neben Rind, Huhn und Fisch gibt es manchmal auch Kamelfleisch. Es ist butterzart und wie alle Gerichte orientalisch gewürzt. Als Dessert werden zuckersüße Küchlein, Brotpudding oder manchmal auch einfach ein paar Datteln gereicht. Alkohol ist in der Öffentlichkeit streng verboten, wird aber in einigen Hotels zu hohen Preisen ausgeschenkt.

Sultan Qaboos Mosque in Nizwa, Oman Bild: picture alliance / Zoonar Sultan Qaboos Mosque in Nizwa, Oman Bild: picture alliance / Zoonar

Ein guter Ausgangspunkt für weitere Bergtouren ist Nizwa, etwa 160 Autokilometer von Muscat entfernt. Im 6. und 7. Jahrhundert Hauptstadt des Oman, zählt Nizwa heute über 100.000 Einwohner. In der Festung der Stadt, der ältesten des Landes, wird gezeigt, wie sich die Menschen früher verteidigt haben - nicht nur mit Kanonen. Aus Schlitzen über den Toren wurden Angreifer mit heißem Dattelsirup übergossen. Wer es trotzdem noch weiter geschafft hatte, stürzte über Öffnungen in den dunklen Treppenhäusern in den Tod.

Blick in ein Bergdorf. Bild: Katrin Saft Blick in ein Bergdorf. Bild: Katrin Saft

Nördlich von Nizwa erhebt sich der zweithöchste Berg des Landes, der Jebel Akhdar. In die Luxushotels auf bis zu 2600 Metern Höhe zieht es im Sommer vor allem Touristen aus den Golfstaaten, die der Hitze entfliehen. Im Winter erkunden bevorzugt Europäer die Landschaft. Um fruchtbaren Boden zu gewinnen, haben die Omaner Terrassen in die steilen Felsen gehauen, auf denen Granatäpfel, Papaya, Kürbisse und Weintrauben gedeihen. Das vor über 2000 Jahren erfundene Bewässerungssystem zählt heute zum Unesco Welterbe: weit verzweigte Kanäle mit ganz leichtem Gefälle, die Wasser oft über Kilometer bis in die Dörfer leiten.

Auf künstlich angelegten Terrassen wachsen Obst und Gemüse. Bild: Katrin Saft Auf künstlich angelegten Terrassen wachsen Obst und Gemüse. Bild: Katrin Saft

Wer Oman besser verstehen will, der sollte auch das südlich von Nizwa gelegene Museum „Oman across Ages“ besuchen - ein architektonisch spektakulärer Bau, der 2023 eröffnet wurde (Eintritt ca. 11,50 Euro). Die Gäste werden hier multimedial auf eine Reise durchs Land geschickt, beginnend vor Millionen von Jahren bis in die Zukunft. Wenn es um die Errungenschaften der letzten 50 Jahre geht, wird es schon mal patriotisch. Seit dem Tod von Sultan Qaboos 2020 führt sein Neffe dessen Vermächtnis fort. In geschätzten 13 Jahren werden die Erdölquellen nicht mehr sprudeln. „Die Vorbereitungen auf die Zeit nach dem Öl laufen“, sagt Mahmoud. „2030 sollen über 30 Prozent des Energiebedarfs aus erneuerbaren Energien kommen.“ Der Oman besitze noch reiche Erdgasvorkommen, wolle die Landwirtschaft ausbauen und den Tourismus fördern. Derzeit kommen etwa 3 Millionen Besucher im Jahr, die Kreuzfahrtgäste mitgerechnet.

Multimediale Geschichtsreise im Museum "Oman across Ages". Bild: Katrin Saft Multimediale Geschichtsreise im Museum "Oman across Ages". Bild: Katrin Saft

Auch Beduinin Salma lebt heute ein bisschen vom Tourismus. Sie hat das Dromedar gegen einen Geländewagen getauscht und ist ins Dorf am Rand der Wahiba Sands gezogen. Ihr Palmwedel-Haus in der Wüste dient noch als Museum. Der schwere Teppich dort ist frisch gefegt. Enkel Hamed schenkt für die Besucher den typisch omanischen Kaffee mit Kardamom aus. Als Salma von früher erzählt, ist er plötzlich verschwunden. Hamed daddelt nebenan auf dem Handy, bei bestem Empfang. Willkommen in der Wüste von heute.

Enkel Hamed in der Wüste. Bild: Katrin Saft Enkel Hamed in der Wüste. Bild: Katrin Saft

Gut vorbereitet

Anreise: z.B. mit Oman Air ab Frankfurt/Main, knapp 7 Stunden Flugzeit.

z.B. mit Oman Air ab Frankfurt/Main, knapp 7 Stunden Flugzeit. Einreise: Bis 14 Tage visafrei mit folgenden Unterlagen: Mind. 6 Monate gültiger Reisepass, Bestätigung einer Auslandsreisekrankenversicherung in Englisch, Beleg über gebuchte Rückreise und gebuchte Hotels.

Bis 14 Tage visafrei mit folgenden Unterlagen: Mind. 6 Monate gültiger Reisepass, Bestätigung einer Auslandsreisekrankenversicherung in Englisch, Beleg über gebuchte Rückreise und gebuchte Hotels. Impfungen: nicht erforderlich, es empfehlen sich die Standardimpfungen wie Tetanus.

nicht erforderlich, es empfehlen sich die Standardimpfungen wie Tetanus. Beste Reisezeit: Oktober bis April mit durchschnittlichen Temperaturen von 25-30 Grad.

Oktober bis April mit durchschnittlichen Temperaturen von 25-30 Grad. Zeit: +2h zur Sommerzeit, +3h im Winter.

+2h zur Sommerzeit, +3h im Winter. Geld: 1 Omanischer Rial (OMR) = ca. 2,24 Euro. Abheben und bezahlen mit Kreditkarte (Visa/Mastercard) möglich.

1 Omanischer Rial (OMR) = ca. 2,24 Euro. Abheben und bezahlen mit Kreditkarte (Visa/Mastercard) möglich. Kleidung: Für Moscheebesuche müssen Schultern und Knie bedeckt sein, Frauen brauchen hier ein Kopftuch (sonst nicht). Leichte lange Hosen und lange Ärmel schützen vor Sonne.

Für Moscheebesuche müssen Schultern und Knie bedeckt sein, Frauen brauchen hier ein Kopftuch (sonst nicht). Leichte lange Hosen und lange Ärmel schützen vor Sonne. Strom: Reiseadapter nötig für Steckdosen des Typs G (britischer Standard mit drei Stiften).

Reiseadapter nötig für Steckdosen des Typs G (britischer Standard mit drei Stiften). Preisbeispiel: „Omanische Impressionen“, 10-Tage-Studienreise in Kleingruppe mit Gebeco, ab 2945 € inkl. Flüge.

„Omanische Impressionen“, 10-Tage-Studienreise in Kleingruppe mit Gebeco, ab 2945 € inkl. Flüge. Alkohol: ist auch Nichtmuslimen in der Öffentlichkeit streng untersagt und strafbar. In einigen Hotels ist er erhältlich, aber teuer.

ist auch Nichtmuslimen in der Öffentlichkeit streng untersagt und strafbar. In einigen Hotels ist er erhältlich, aber teuer. Die Recherche wurde unterstützt von Gebeco und Oman Air.