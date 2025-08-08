70. Geburtstag im Erzgebirge: Was macht Skilanglauf-Olympiasiegerin Barbara Petzold heute?

Das frühere Loipen-Ass aus Oberwiesenthal übt freudvoll in der Frauensportgruppe, werkelt im Garten und erzählt, wie es zum frühen Karriereende mit 26 gekommen ist.

„Wer will denn was über eine alte Schachtel wissen?“, begegnet Barbara Beyer unserer Interview-Anfrage aus Anlass ihres 70. Geburtstages. Den Humor früherer Tage hat die Erzgebirgerin nicht verloren. Warum auch? Und genauso steht sie nach wie vor ungern im Mittelpunkt, schwingt schon gar nicht große Reden oder mag es, wenn sie fotografiert...