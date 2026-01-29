Analyse zur Situation der Niners Chemnitz: Bis zur Länderspielpause müssen Siege her – sonst könnte es kritisch werden

Niners Chemnitz
Nur ein Sieg aus den letzten sechs Spielen, in der Liga viermal in Folge verloren, fehlende Spieler und das Rätsel um den Kapitän: Die Basketballer sind von Konstanz weit entfernt. Nun hoffen sie auf Eric Washington.
Es ist Halbzeit in der Basketball-Bundesliga. 17 von 34 Spielen haben die Niners Chemnitz absolviert, dabei sieben Siege geholt und zehn Niederlagen kassiert. Das bedeutet Rang 13 in der Tabelle. Zu den Playoff-Plätzen fehlen nur zwei Siege. Zu den Abstiegsrängen sind es aber auch nur noch drei Siege Vorsprung. In einer einmal mehr sehr...
