Am Samstag sind die Niners bei den Hamburg Towers zu Gast. Das Hinspiel war das erste Heimspiel der neuen Saison. Amadou Sow war damals fit, seine Chemnitzer gewannen deutlich 102:78. Der Center wird nun aber fehlen – und nicht nur er.
Am Samstag sind die Niners bei den Hamburg Towers zu Gast. Das Hinspiel war das erste Heimspiel der neuen Saison. Amadou Sow war damals fit, seine Chemnitzer gewannen deutlich 102:78. Der Center wird nun aber fehlen – und nicht nur er.
Im Mai 2025 verabschiedete sich die Niners-Mannschaft nach der Niederlage in den Playoffs in Heidelberg von den Fans. Nur zwei Spieler kehrten wieder zurück.
Im Mai 2025 verabschiedete sich die Niners-Mannschaft nach der Niederlage in den Playoffs in Heidelberg von den Fans. Nur zwei Spieler kehrten wieder zurück.
Gavin Schilling kam Mitte Oktober 2025 als Nachverpflichtung zu den Niners, ist aber schon wieder weg. Er kam in der Bundesliga nur viermal zum Einsatz.
Gavin Schilling kam Mitte Oktober 2025 als Nachverpflichtung zu den Niners, ist aber schon wieder weg. Er kam in der Bundesliga nur viermal zum Einsatz.
Der Kapitän auf dem Abstellgleis? Kaza Kajami-Keane war zuletzt immer wieder verletzt oder im Formtief. Die Niners haben nun einen neuen Spielmacher verpflichtet.
Der Kapitän auf dem Abstellgleis? Kaza Kajami-Keane war zuletzt immer wieder verletzt oder im Formtief. Die Niners haben nun einen neuen Spielmacher verpflichtet.
Eric Washington ist vor wenigen Tagen aus Jena nach Chemnitz gewechselt und steht am Samstag in Hamburg vor seinem Debüt für die Niners.
Eric Washington ist vor wenigen Tagen aus Jena nach Chemnitz gewechselt und steht am Samstag in Hamburg vor seinem Debüt für die Niners.
Niners Chemnitz
Analyse zur Situation der Niners Chemnitz: Bis zur Länderspielpause müssen Siege her – sonst könnte es kritisch werden
Von Thomas Reibetanz
Nur ein Sieg aus den letzten sechs Spielen, in der Liga viermal in Folge verloren, fehlende Spieler und das Rätsel um den Kapitän: Die Basketballer sind von Konstanz weit entfernt. Nun hoffen sie auf Eric Washington.

Es ist Halbzeit in der Basketball-Bundesliga. 17 von 34 Spielen haben die Niners Chemnitz absolviert, dabei sieben Siege geholt und zehn Niederlagen kassiert. Das bedeutet Rang 13 in der Tabelle. Zu den Playoff-Plätzen fehlen nur zwei Siege. Zu den Abstiegsrängen sind es aber auch nur noch drei Siege Vorsprung. In einer einmal mehr sehr...
