Analyse zur Situation der Niners Chemnitz: Bis zur Länderspielpause müssen Siege her – sonst könnte es kritisch werden

Am Samstag sind die Niners bei den Hamburg Towers zu Gast. Das Hinspiel war das erste Heimspiel der neuen Saison. Amadou Sow war damals fit, seine Chemnitzer gewannen deutlich 102:78. Der Center wird nun aber fehlen – und nicht nur er. Bild: Alexander Trienitz

Im Mai 2025 verabschiedete sich die Niners-Mannschaft nach der Niederlage in den Playoffs in Heidelberg von den Fans. Nur zwei Spieler kehrten wieder zurück. Bild: Imago

Gavin Schilling kam Mitte Oktober 2025 als Nachverpflichtung zu den Niners, ist aber schon wieder weg. Er kam in der Bundesliga nur viermal zum Einsatz. Bild: IMAGO/Fotostand

Der Kapitän auf dem Abstellgleis? Kaza Kajami-Keane war zuletzt immer wieder verletzt oder im Formtief. Die Niners haben nun einen neuen Spielmacher verpflichtet. Bild: IMAGO/Fotostand