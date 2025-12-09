Aufholjagd lässt den Knoten platzen: Niners Chemnitz gewinnen im Eurocup gegen Panionios Athen

Sechs Niederlagen in sieben Spielen hatten die Chemnitzer Basketballer zuletzt kassiert. Gegen den Tabellenletzten musste ein Sieg her. Der kam – auch wenn es eine schwere Geburt war. Hier das 73:68 zum Nachlesen im Ticker.

Chemnitz. Die Krise ist da, die Kritik an Spielern und Trainern unüberhörbar: Die Basketballer der Niners Chemnitz stecken, ebenso wie im Vorjahr zur gleichen Zeit, in einem Formtief. Zwar werden sie nie „abgeschlachtet“, allerdings können sie keine knappen Spiele mehr gewinnen. Das war am Samstag in Bonn (82:86 nach Verlängerung) so – und auch im Hinspiel in Athen (86:89 nach Verlängerung).

Es war der einzige Sieg in dieser Saison für die Griechen. Und nun kommt der Tabellenletzte der Eurocup-Gruppe nach Chemnitz. Sollten die Niners auch heute verlieren, wir die ohnehin schon heiße Fanseele wohl kochen. Wie es läuft, lest Ihr hier: