Aufholjagd lässt den Knoten platzen: Niners Chemnitz gewinnen im Eurocup gegen Panionios Athen

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Amadou Sow war beim Sieg der Niners Chemnitz gegen Panionios Athen mit 19 Punkten bester Werfer.
Amadou Sow war beim Sieg der Niners Chemnitz gegen Panionios Athen mit 19 Punkten bester Werfer. Bild: Alexander Trienitz
Bei ihm klappt in der ersten Halbzeit gegen Athen noch nicht alles: Kevin Yebo.
Bei ihm klappt in der ersten Halbzeit gegen Athen noch nicht alles: Kevin Yebo. Bild: Alexander Trienitz
Ty Brewer im Spiel der Niners Chemnitz gegen Panionios Athen.
Ty Brewer im Spiel der Niners Chemnitz gegen Panionios Athen. Bild: Alexander Trienitz
Volle Konzentration: Niners-Spieler Kevin Yebo vor dem Spiel der Niners gegen Athen.
Volle Konzentration: Niners-Spieler Kevin Yebo vor dem Spiel der Niners gegen Athen. Bild: Alexander Trienitz
John Newman lieferte beim Hinspiel in Athen eine starke Leistung ab. Sein Team verlor dennoch in der Verlängerung.
John Newman lieferte beim Hinspiel in Athen eine starke Leistung ab. Sein Team verlor dennoch in der Verlängerung. Bild: Nino Connois
Amadou Sow war beim Sieg der Niners Chemnitz gegen Panionios Athen mit 19 Punkten bester Werfer.
Amadou Sow war beim Sieg der Niners Chemnitz gegen Panionios Athen mit 19 Punkten bester Werfer. Bild: Alexander Trienitz
Bei ihm klappt in der ersten Halbzeit gegen Athen noch nicht alles: Kevin Yebo.
Bei ihm klappt in der ersten Halbzeit gegen Athen noch nicht alles: Kevin Yebo. Bild: Alexander Trienitz
Ty Brewer im Spiel der Niners Chemnitz gegen Panionios Athen.
Ty Brewer im Spiel der Niners Chemnitz gegen Panionios Athen. Bild: Alexander Trienitz
Volle Konzentration: Niners-Spieler Kevin Yebo vor dem Spiel der Niners gegen Athen.
Volle Konzentration: Niners-Spieler Kevin Yebo vor dem Spiel der Niners gegen Athen. Bild: Alexander Trienitz
John Newman lieferte beim Hinspiel in Athen eine starke Leistung ab. Sein Team verlor dennoch in der Verlängerung.
John Newman lieferte beim Hinspiel in Athen eine starke Leistung ab. Sein Team verlor dennoch in der Verlängerung. Bild: Nino Connois
Niners Chemnitz
Aufholjagd lässt den Knoten platzen: Niners Chemnitz gewinnen im Eurocup gegen Panionios Athen
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sechs Niederlagen in sieben Spielen hatten die Chemnitzer Basketballer zuletzt kassiert. Gegen den Tabellenletzten musste ein Sieg her. Der kam – auch wenn es eine schwere Geburt war. Hier das 73:68 zum Nachlesen im Ticker.

Chemnitz.

Die Krise ist da, die Kritik an Spielern und Trainern unüberhörbar: Die Basketballer der Niners Chemnitz stecken, ebenso wie im Vorjahr zur gleichen Zeit, in einem Formtief. Zwar werden sie nie „abgeschlachtet“, allerdings können sie keine knappen Spiele mehr gewinnen. Das war am Samstag in Bonn (82:86 nach Verlängerung) so – und auch im Hinspiel in Athen (86:89 nach Verlängerung).

Es war der einzige Sieg in dieser Saison für die Griechen. Und nun kommt der Tabellenletzte der Eurocup-Gruppe nach Chemnitz. Sollten die Niners auch heute verlieren, wir die ohnehin schon heiße Fanseele wohl kochen. Wie es läuft, lest Ihr hier:

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:41 Uhr
3 min.
DFB-Kapitän Kimmich zu Karls WM-Chance: "Ein Statement"
Lennart Karl traf zum umjubelten 2:1.
Wieder wird Lennart Karl als Spieler des Spiels ausgezeichnet. Der Rekord-Junior des FC Bayern wirbt weiter um sein Nationalelfdebüt im WM-Jahr. Der DFB-Kapitän erklärt, warum das angebracht wäre.
18.11.2025
2 min.
Niners Chemnitz holen im Eurocup bei Aquila Basket Trento den ersten internationalen Auswärtssieg seit März 2024
Jubel auf der Ninersbank in Trento.
Damals gewannen die Niners das Halbfinale im Europe Cup in Bilbao. Es folgten nur noch Niederlagen in fremden Hallen. Bis heute. Da hieß es in Trento 105:94. Hier der wichtige Sieg zum Nachlesen in unserem Ticker.
Thomas Reibetanz
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Vor dem Amtsgericht Chemnitz musste sich eine Zahnärztin wegen Betruges verantworten.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
11:00 Uhr
3 min.
AfD lehnt neuen Aldi-Markt im Erzgebirge ab
So könnte der neue Aldi-Markt an der B 95 in Annaberg aussehen.
Trotz Gegenstimmen haben die Pläne des Discounters für einen Neubau in Annaberg-Buchholz die nächste Hürde genommen. Wann frühestens mit einem Baustart gerechnet werden kann.
Patrick Herrl
06:29 Uhr
1 min.
Frau in Leipzig zwischen zwei Straßenbahnen eingeklemmt
Eine Frau wurde in Leipzig zwischen zwei Straßenbahnen eingeklemmt. (Symbolbild)
An einer Haltestelle gerät eine 20-Jährige zwischen zwei Straßenbahnen und wird schwer verletzt.
04.12.2025
2 min.
Nächste Lehrstunde im Eurocup: Niners Chemnitz verlieren gegen abgezocktes Team von Turk Telekom Ankara
Der Gegner war zu gut: Die Niners Chemnitz kassierten im Eurocup gegen Turk Telekom Ankara eine Niederlage.
Es war die fünfte Niederlage in den letzten sechs Spielen für die Chemnitzer Basketballer. Und dieses Mal war kein Einbruch am Ende daran schuld. Sie waren schlichtweg schlechter. Hier unser Ticker zum 63:87.
Thomas Reibetanz
Mehr Artikel