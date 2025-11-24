Auftrag der Fans nicht erfüllt: Die Einzelkritik nach der Niederlage der Niners Chemnitz gegen Alba Berlin

Mit 85:89 haben die Chemnitzer Basketballer das Prestigeduell verloren und bleiben damit im Mittelfeld der Tabelle hängen. Es zeigte sich erneut, dass das Team zu sehr von seinem Unterschiedsspieler abhängig ist.

Es will einfach nicht besser werden. Wieder waren die Niners Chemnitz mit einem Spitzenteam lange Zeit auf Augenhöhe, wieder brachen sie im letzten Viertel ein – obwohl die Fans doch mit einer starken Choreo „40 Minuten Hölle“ gefordert hatten. Nachdem den Niners am Dienstag in Trento noch Kevin Yebo den Sieg retten konnte, klappte das... Es will einfach nicht besser werden. Wieder waren die Niners Chemnitz mit einem Spitzenteam lange Zeit auf Augenhöhe, wieder brachen sie im letzten Viertel ein – obwohl die Fans doch mit einer starken Choreo „40 Minuten Hölle“ gefordert hatten. Nachdem den Niners am Dienstag in Trento noch Kevin Yebo den Sieg retten konnte, klappte das...