Basketball: 32 Nachwuchsmannschaften kämpfen um den Noah-Berge-Cup der Niners

Zum dritten Mal richten die Niners ein Nachwuchsturnier in Erinnerung an ihren früheren Spieler Noah Berge aus. Mannschaften aus sieben Ländern sind nach Chemnitz gekommen.

Chemnitz ist an diesem Wochenende im Basketballfieber. Während die Profis der Niners am Sonntagnachmittag gegen Heidelberg im dritten Playoff-Spiel alles daran setzen wollen, das frühzeitige Ausscheiden zu verhindern, spielen die Nachwuchsmannschaften der U12 und U13 von Freitag bis Sonntag um den Noah-Berge-Cup. Dabei kommt es am...