Die Maske kennt er schon: Bereits im Herbst hatte sich Kostja Mushidi das Nasenbein gebrochen.
Die Maske kennt er schon: Bereits im Herbst hatte sich Kostja Mushidi das Nasenbein gebrochen. Bild: IMAGO
Die Maske kennt er schon: Bereits im Herbst hatte sich Kostja Mushidi das Nasenbein gebrochen.
Die Maske kennt er schon: Bereits im Herbst hatte sich Kostja Mushidi das Nasenbein gebrochen. Bild: IMAGO
Niners Chemnitz
Das Verletzungspech bei den Niners Chemnitz hält an: Kostja Mushidi bricht sich im Training erneut die Nase
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Der „Betriebsausflug“ nach Ankara endete mit einem schwachen letzten Viertel im Eurocupspiel und einem lädierten Profi mehr. Am Sonntag soll es die Rückkehr der Maske geben.

Vier Tage waren die Niners Chemnitz unterwegs, gebracht hat der Trip in die Türkei nicht viel Gutes. Das letzte Gruppenspiel bei Turk Telekom Ankara war schon vorher für beide Mannschaften ohne wirkliche Bedeutung. Beide waren bereits fürs Achtelfinale qualifiziert, lediglich Ankara hätte noch einen Platz in der Endabrechnung gutmachen...
Mehr Artikel