Ein Denkmal bekommt mehr und mehr Risse: Fans der Niners Chemnitz mit deutlicher Kritik an Cheftrainer Rodrigo Pastore

Nach der 82:86-Niederlage am Samstagabend in Bonn stehen die Chemnitzer Basketballer in beiden Wettbewerben mit negativen Bilanzen da. Die Geduld der Anhänger mit dem Coach und einigen Spielern ist am Ende.

In der Bundesliga haben die Basketballer der Niners Chemnitz die letzten drei Spiele in Folge verloren, mit einer Bilanz von vier Siegen und fünf Niederlagen sind sie auf Platz 12 abgerutscht. Im Eurocup gelang in den letzten vier Spielen nur ein Sieg, mit einer Bilanz von drei Siegen und sechs Niederlagen wird das Erreichen der nächsten Runde...