Ein Leistungsträger löst die Bremse: Warum sich Jeff Garrett freut, dass die Niners Chemnitz erneut auswärts spielen

Der US-Amerikaner findet nach Problemen mit der Achillessehne langsam zu alter Stärke zurück. Mit dem neu formierten Team sei Vieles möglich sagt er - und warnt vor dem nächsten Gegner.

Manchmal haben schlimme Ereignisse eben auch gute Seiten. Jeff Garrett von den Basketballern der Niners Chemnitz hat, wie alle Fans und Profis in der Szene, extrem mitgelitten, als sich sein Mitspieler Aher Uguak Anfang Februar beim Bundesligaspiel in Bonn die Patellasehne riss. Uguak arbeitet nach der Knie-Operation an seinem Comeback, das aber...