Nike Sibande im Spiel der Niners Chemnitz gegen Lietkabelis Panevezys aus Litauen.
Nike Sibande im Spiel der Niners Chemnitz gegen Lietkabelis Panevezys aus Litauen. Bild: Alexander Trienitz
Amadou Sow im Spiel der Niners gegen Panevezys.
Amadou Sow im Spiel der Niners gegen Panevezys. Bild: Alexander Trienitz
Die Ninersfans mit einer großartigen Choreo vor dem ersten Eurocup-Heimspiel der Vereinsgeschichte.
Die Ninersfans mit einer großartigen Choreo vor dem ersten Eurocup-Heimspiel der Vereinsgeschichte. Bild: Thomas Reibetanz
Kostja Mushidi im Spiel gegen Lietkabelis Panevezys (Litauen).
Kostja Mushidi im Spiel gegen Lietkabelis Panevezys (Litauen). Bild: Alexander Trienitz
Kaza Kajami-Keane steht heute wieder im Kader der Niners Chemnitz. Und auch Kostja Mushidi kann trotz Nasenbeinbruch spielen.
Kaza Kajami-Keane steht heute wieder im Kader der Niners Chemnitz. Und auch Kostja Mushidi kann trotz Nasenbeinbruch spielen. Bild: Alexander Trienitz
Niners Chemnitz
Eine starke Halbzeit reicht: Niners Chemnitz gewinnen erstes Eurocup-Heimspiel gegen Lietkabelis Panevezys deutlich
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei der Rückkehr von Kaza Kajami-Keane brannten die Basketballer in den ersten 20 Minuten ein Feuerwerk ab. Das erkaltete nach der Pause, es hieß am Ende aber dennoch 86:67. Hier das Spiel zum Nachlesen in unserem Ticker.

Chemnitz.

Vier Spiele in acht Tagen haben die Niners Chemnitz zum Saisonstart absolviert, zwei davon haben sie gewonnen, zwei Profis haben sie mit Kopfverletzungen verloren. Heute steht das erste Heimspiel überhaupt im ULEB Eurocup an, der erste Sieg in diesem Wettbewerb soll her. Und es gibt positive Überraschungen im Kader. Welche das sind und wie es heute läuft, lest Ihr hier.

